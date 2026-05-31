Las cajas de jugo no las tires, poseés un tesoro en casa: las 3 ideas económicas que les dan una segunda vida

Después de terminar un jugo, el envase siempre se tira a la basura, pero nadie se imagina que puede convertirse en un objeto útil dentro de casa . Sin embargo, estas cajas de cartón resistente tienen una estructura que permite reutilizarlas en proyectos sencillos, económicos y muy prácticos para el día a día.

No tires las cajas de zapatos, tenés un tesoro en casa: 9 ideas económicas para darles nuevo uso

Ni vinagre, ni bicarbonato, ni limón: cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Con unas pocas herramientas y algo de creatividad, es posible transformar estos envases en organizadores, comederos para aves, cajas decorativas e incluso pequeños muebles con cajones. Además de ahorrar dinero, estas ideas ayudan a reducir residuos y a aprovechar materiales que normalmente tendrían una vida útil muy corta.

Las cajas de jugo pueden convertirse fácilmente en recipientes ideales para guardar lápices, marcadores, clips, tijeras o materiales de manualidades.

Además de ser prácticos, estos recipientes pueden personalizarse según la decoración de cada ambiente.

Comedero para pájaros en el jardín

Una caja de jugo también puede transformarse en una estación de alimentación para aves que visitan patios, balcones o jardines.

Materiales necesarios

Caja de jugo limpia.

limpia. Tijeras o cúter.

o cúter. Cuerda resistente.

resistente. Pintura acrílica (opcional).

acrílica (opcional). Alpiste o mezcla para aves.

Paso a paso

Enjuagá el envase y secalo bien. Cortá una abertura amplia en uno de los lados, dejando algunos centímetros en la base para retener las semillas. Realizá un pequeño agujero en la parte superior. Pasá una cuerda resistente para poder colgarlo. Decorá el exterior con pintura o de la manera que más te guste. Colocá alpiste en el fondo. Colgalo en una rama o lugar protegido.

reciclaje de cajas de jugo Las cajas de jugo son resistentes y fáciles de manipular. WEB

Caja decorativa para guardar objetos pequeños

Otra alternativa consiste en crear una pequeña caja con tapa para guardar recuerdos, accesorios, monedas o elementos de uso cotidiano.

Materiales necesarios

Caja de jugo vacía.

vacía. Cartulina o papel de construcción.

o papel de construcción. Regla.

Lápiz.

Tijeras.

Cinta adhesiva.

adhesiva. Pegatinas, marcadores o elementos decorativos.

Paso a paso

Cortá la parte frontal de la caja en tres lados para formar una tapa que pueda abrirse y cerrarse. Medí y cortá una tira de cartulina que rodee parte de la caja. Fijá la tira con cinta adhesiva. Recortá nuevas piezas de cartulina para cubrir los laterales visibles. Pegalas cuidadosamente sobre el envase. Decorá con dibujos, pegatinas o colores. Dejá secar y utilizá para guardar pequeños objetos.

reciclaje de cajas de jugo WEB

Las cajas de jugo vacías esconden mucho más potencial del que parece. Desde organizadores para escritorio hasta comederos para pájaros y pequeños muebles con cajones, estos envases pueden convertirse en proyectos económicos y útiles con materiales sencillos.