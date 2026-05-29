Durante décadas, la máquina de coser a pedal fue un aparato común en muchas casas argentinas . Servía para arreglar ropa, hacer dobladillos, confeccionar prendas y alargar la vida de telas que no se descartaban tan rápido. Hoy, esas piezas antiguas se buscan en mercados de pulgas y pueden valer una verdadera pequeña fortuna.

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Las más deseadas suelen ser las Singer antiguas , especialmente si conservan su mesa de madera, base de hierro, cajones, pedalera, número de serie y decoración original.

El valor no está solo en que funcionen. Muchas personas las buscan como piezas decorativas, mesas auxiliares, escritorios, recibidores o muebles restaurados.

Antes, todas las casas de Argentina tenían este aparato, pero hoy vale una pequeña verdadera fortuna quizás también esté escondido en tu hogar (2)

La base de hierro con pedal se volvió un elemento muy usado en decoración vintage e industrial. Con una tapa nueva de madera o vidrio, puede transformarse en una mesa única.

Además, algunas máquinas antiguas todavía funcionan y tienen interés para coleccionistas, restauradores o personas que valoran objetos mecánicos de larga duración.

Cuánto pueden valer

Los precios varían muchísimo según estado, marca, modelo y demanda. En publicaciones actuales de Mercado Libre Argentina, algunas máquinas Singer antiguas con mueble aparecen alrededor de los $390.000, aunque hay opciones más baratas o más caras.

También se ven máquinas reconvertidas en mesas, escritorios o adornos, con valores distintos según restauración, materiales y terminación.

Antes, todas las casas de Argentina tenían este aparato, pero hoy vale una pequeña verdadera fortuna quizás también esté escondido en tu hogar (1)

Por eso, no conviene asumir que cualquier máquina vieja vale mucho. Una pieza oxidada, incompleta o sin base puede tener menor valor que una conservada y funcional.

Cómo saber si la tuya puede valer más

Singer recomienda identificar el número de serie o modelo para investigar mejor el valor de una máquina antigua o vintage.

En las máquinas a pedal o manivela, ese número suele estar en una placa metálica o grabado en la base de la máquina.

Marca: Singer suele ser de las más buscadas.

Singer suele ser de las más buscadas. Estado: mejor si funciona y conserva piezas originales.

mejor si funciona y conserva piezas originales. Mueble: la mesa con base de hierro suma valor decorativo.

la mesa con base de hierro suma valor decorativo. Accesorios: cajones, bobinas, manuales y repuestos ayudan.

cajones, bobinas, manuales y repuestos ayudan. Restauración: una limpieza profesional puede mejorar el precio.

Ideas de reciclaje para reutilizarla

Si la máquina ya no funciona, no hace falta tirarla. La base puede convertirse en mesa de arrime, escritorio chico, vanitory de baño o mesa para plantas.

Si conserva la tapa de madera, se puede lijar, barnizar y mantener el estilo original. Si la madera está dañada, se puede reemplazar por una tapa simple y usar la estructura como protagonista.