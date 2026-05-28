Una fruta ancestral ha vuelto al mercado: puede cultivarse en cualquier jardín y está repleta de nutrientes

Durante años estuvo presente en patios familiares y jardines amplios, especialmente en zonas cálidas de Brasil, pero con el tiempo perdió protagonismo frente a especies más comerciales. Sin embargo, una antigua fruta volvió a captar la atención en el mercado por ser un alimento natural y por el alto valor nutricional.

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La protagonista de este renovado interés es la guabiroba, una fruta originaria de los biomas del Cerrado y la Mata Atlántica. Esta planta, emparentada con la guayaba y la pitanga, se convirtió nuevamente en una elección frecuente gracias a su belleza, su facilidad de mantenimiento y sobre todo por la riqueza nutricional de sus frutos amarillos y aromáticos.

Esta especie en el jardín ayuda a crear ambientes más frescos y naturales.

La Campomanesia xanthocarpa , nombre científico de la guabiroba, es un árbol semicaducifolio que puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Una de sus principales ventajas es que conserva gran parte de su follaje incluso durante períodos secos, algo que ayuda a mantener el jardín verde durante casi todo el año y reduce la caída constante de hojas.

Su copa frondosa aporta sombra y un aspecto ornamental muy valorado en patios traseros y espacios abiertos. Además, durante la primavera aparecen delicadas flores blancas que atraen abejas y otros insectos polinizadores, favoreciendo la biodiversidad natural del entorno.

El fruto madura generalmente entre noviembre y diciembre

Tiene forma redondeada.

Piel lisa

Colores que oscilan entre el amarillo intenso y el anaranjado .

que oscilan entre el y el . Su pulpa suele destacarse por ser firme, jugosa y naturalmente dulce, lo que permite consumirla fresca o utilizarla en jugos, dulces y preparaciones caseras.

Asimismo puede adaptarse a distintos espacios y ofrece una combinación poco común entre valor ornamental y utilidad alimenticia.

Los estudios analizan sus nutrientes y posibles beneficios metabólicos

Más allá de su sabor, la guabiroba comenzó a llamar la atención por la composición nutricional de sus frutos. Distintos análisis destacan que contiene vitamina C y vitaminas del complejo B, nutrientes importantes para el metabolismo, el sistema inmunológico y el funcionamiento celular .

de sus frutos. Distintos análisis destacan que contiene y vitaminas del complejo nutrientes importantes para el el y el . También aporta minerales, carbohidratos, proteínas y niacina, conocida como vitamina B3. Este compuesto participa en procesos relacionados con la reparación del ADN, la salud del sistema nervioso y el aprovechamiento de la energía por parte del organismo.

Otro punto que despertó interés científico es la presencia de antioxidantes naturales

Algunas investigaciones recientes analizan el potencial de la fruta en relación con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y posibles efectos vinculados a la reducción del colesterol, al menos en estudios realizados con animales.

Las propiedades de esta planta no se limitan únicamente al fruto. Tradicionalmente, algunas comunidades utilizan infusiones elaboradas con hojas y partes de la corteza para aliviar molestias digestivas y aprovechar sus características antiinflamatorias.

fruta guabiroba La guabiroba es nutritiva y presenta potenciales beneficios para el organismo. WEB

La guabiroba muestra cómo muchas plantas tradicionales vuelven a ganar protagonismo gracias a sus propiedades naturales y a su capacidad de adaptarse a nuevas tendencias de alimentación y cultivo.