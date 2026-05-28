28 de mayo de 2026 - 21:05

Después de los 60: qué es mejor para la salud, caminar rápido o hacerlo durante más tiempo

Salud. El ejercicio físico después de los 60 años disminuye, pero muchas personas caminan todos los días y surge la duda: caminar rápido o realizar más pasos.

Ambas opciones ofrecen ventajas diferentes para la salud, pero conviene saber el cómo.

Ambas opciones ofrecen ventajas diferentes para la salud, pero conviene saber el cómo.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Caminar se convirtió en una de las actividades físicas más recomendadas después de los 60 años para la salud porque ayuda a mantener el cuerpo activo sin exigir movimientos bruscos. Además de mejorar la movilidad, esta práctica diaria puede beneficiar el corazón, las articulaciones y hasta el bienestar emocional y existe una duda frecuente sobre la forma de caminar.

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caminata después de los 60 años
Es indispensable escuchar las señales del organismo antes de decidir qué ritmo adoptar en cada caminata.

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Qué beneficios tiene caminar rápido después de los 60 años

Aumentar la velocidad al caminar puede generar importantes efectos positivos sobre el sistema cardiovascular. Cuando una persona camina a paso ligero, el corazón trabaja con mayor intensidad para bombear sangre y oxígeno hacia todo el cuerpo, algo que ayuda a mantener la elasticidad de las arterias y favorece el control de la presión arterial.

  • Este tipo de caminata también puede estimular el metabolismo y mejorar la respuesta del organismo frente a la insulina, un aspecto clave para prevenir problemas relacionados con el azúcar en sangre y reducir el riesgo de diabetes tipo 2.
  • Es así que muchas personas mayores encuentran en las caminatas rápidas una forma sencilla de mantenerse activas sin necesidad de realizar entrenamientos más exigentes.
  • Desde TheWom explican que el ritmo ideal es aquel que provoca una leve sensación de calor y un poco de falta de aire, pero sin llegar al agotamiento.
  • Una herramienta muy utilizada para medir la intensidad es la llamada “prueba del habla”: si la persona puede mantener una conversación mientras camina, aunque le cueste cantar, significa que el esfuerzo suele ser adecuado y seguro.

Además, caminar rápido puede ayudar a fortalecer la resistencia física y mejorar la circulación sanguínea. Esto resulta especialmente importante con el paso de los años, cuando el sedentarismo suele aumentar y los músculos comienzan a perder fuerza gradualmente.

caminata después de los 60 años
La elección depende del estado físico de cada persona.

La elección depende del estado físico de cada persona.

Por qué las caminatas largas y moderadas también pueden ser muy beneficiosas

Caminar durante más tiempo a un ritmo moderado produce efectos diferentes, aunque igual de importantes para la salud después de los 60 años. Este tipo de ejercicio suele ser más amigable con las articulaciones porque reduce el impacto constante sobre rodillas y caderas, algo fundamental para quienes presentan molestias leves o desgaste articular.

Las caminatas largas también tienen un fuerte impacto sobre el bienestar emocional

Pasar tiempo al aire libre, especialmente en espacios verdes, puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Muchas personas sienten que este hábito mejora el estado de ánimo, despeja la mente y favorece una sensación general de calma y bienestar.

Otro punto importante es que el cuerpo comienza a utilizar más grasa como fuente de energía durante actividades sostenidas de baja o moderada intensidad. Esto puede colaborar con el control del peso sin someter al organismo a esfuerzos excesivos.

Los expertos remarcan que no es necesario elegir únicamente una modalidad

De hecho, una de las estrategias más recomendadas consiste en combinar diferentes ritmos a lo largo de la semana. Por ejemplo:

  • Realizar caminatas cortas y rápidas algunos días.
  • Incorporar paseos más largos y tranquilos durante el fin de semana.
  • Alternar minutos rápidos con otros más lentos en una misma salida.
  • Mantener la constancia diaria aunque el tiempo sea reducido.
caminata después de los 60 años

La variedad no solo ayuda al cuerpo a recibir distintos estímulos, sino que además disminuye el aburrimiento, una de las principales causas por las que muchas personas abandonan la actividad física con el tiempo.

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