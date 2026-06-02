2 de junio de 2026 - 07:00

Las teclas de computadoras rotas no las tires, tenés un tesoro: 3 manualidades creativas que vuelven a estar de moda

Las teclas de computadora regresan al mundo del reciclaje con ideas originales de decoración y manualidades para el hogar.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

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Gracias a sus formas, letras y diseños particulares, estas pequeñas piezas pueden convertirse en objetos decorativos únicos que aportan personalidad al hogar.

La manualidad que volvió a ponerse de moda

Una de las propuestas más populares consiste en crear cuadros personalizados utilizando teclas para formar palabras, nombres o frases.

El resultado es una pieza decorativa moderna y original que puede colocarse en escritorios, oficinas o habitaciones.

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Llaveros personalizados

Las teclas también son ideales para fabricar llaveros con iniciales o palabras especiales.

Este tipo de manualidad requiere pocos materiales y permite crear regalos personalizados de bajo costo.

Imanes para la heladera

Otra tendencia muy difundida consiste en pegar pequeños imanes en la parte posterior de las teclas para utilizarlas como adornos funcionales.

Muchas personas forman mensajes, nombres o recordatorios sobre superficies metálicas.

Bijouterie y accesorios

Algunas manualidades más elaboradas transforman las teclas en pendientes, pulseras o colgantes con estética tecnológica y retro.

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Por qué esta tendencia sigue vigente

Especialistas en reciclaje destacan que los objetos electrónicos generan cada vez más residuos. Por eso, encontrar nuevas formas de reutilizar pequeñas piezas ayuda a extender su vida útil.

Además, las teclas tienen un diseño reconocible que despierta nostalgia en muchas personas.

Una segunda vida para la tecnología

Las teclas de computadora demuestran que incluso los componentes más pequeños pueden convertirse en elementos decorativos y funcionales.

Con creatividad y pocos materiales, es posible transformar residuos electrónicos en piezas únicas para el hogar.

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