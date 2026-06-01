1 de junio de 2026 - 20:15

Los cables viejos no los tires, poseés un tesoro: las 3 ideas decorativas y funcionales dentro de casa

Reciclaje. Antes de coleccionar los cables rotos en algún cajón, podés darles una nueva utilidad dentro de casa. Tres opciones le dan un uso valioso.

Los cables son una solución práctica para distintos espacios de casa.

Los cables son una solución práctica para distintos espacios de casa.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Los cables en desuso suelen acumularse con el paso del tiempo. Cargadores que dejaron de funcionar, conexiones antiguas o extensiones dañadas terminan ocupando espacio y, en muchos casos, se acumulan en algún cajón. Lo que pocos imaginan es que algunos de ellos pueden reutilizarse para crear piezas decorativas originales y accesorios útiles dentro de casa.

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Por eso conviene revisar cuáles conservan cierta flexibilidad o estructura. Dependiendo de su grosor y resistencia, pueden servir para fabricar adornos de pared, organizadores o incluso detalles decorativos para muebles.

reciclaje de cables
Cada idea es un hábito sostenible para reutilizar este tipo de objetos.

Cada idea es un hábito sostenible para reutilizar este tipo de objetos.

Cómo decorar la pared de casa con diseños personalizados hechos con cables

Una de las ideas más llamativas consiste en utilizar cables rígidos o de colores para crear composiciones decorativas en paredes. Gracias a su flexibilidad, pueden moldearse para formar palabras, figuras geométricas, siluetas o diseños abstractos que aportan un estilo moderno a cualquier ambiente.

Materiales necesarios

  • Cables viejos rígidos o semirrígidos.
  • Clips o sujetadores de montaje.
  • Lápiz.
  • Regla.
  • Lienzo o pared libre.

Paso a paso

  1. Limpiá los cables y retirá cualquier parte dañada.
  2. Dibujá previamente el diseño deseado.
  3. Moldeá los cables siguiendo la forma elegida.
  4. Sujetalos con clips de montaje.
  5. Ajustá detalles hasta lograr el resultado buscado.
reciclaje de cables
Se necesita algo de imaginación y pocos materiales adicionales sin gastar de más.

Se necesita algo de imaginación y pocos materiales adicionales sin gastar de más.

Los cables pueden convertirse en tiradores trenzados para renovar cajones y muebles

Otra opción consiste en fabricar tiradores personalizados para cajones y puertas de armarios. Los cables finos pueden trenzarse para crear asas resistentes y originales que cambian por completo la apariencia de un mueble.

Materiales necesarios

  • Tres o más cables finos.
  • Tijera.
  • Tornillos o fijaciones.
  • Destornillador.

Paso a paso

  1. Seleccioná cables de longitud similar.
  2. Trenzalos firmemente.
  3. Cortá segmentos del tamaño deseado.
  4. Formá pequeñas asas.
  5. Fijalas al mueble utilizando tornillos o soportes adecuados.

Las cestas de almacenamiento con cables son resistentes para organizar la casa

Los cables largos y flexibles también pueden transformarse en originales recipientes para guardar objetos pequeños. El resultado son cestas modernas que pueden utilizarse para correspondencia, útiles de oficina, controles remotos o accesorios diversos.

Materiales necesarios

  • Cables flexibles viejos.
  • Estructura de alambre opcional.
  • Tijera resistente.
  • Pegamento fuerte (opcional).

Paso a paso

  1. Limpiá los cables y desenredalos.
  2. Formá una base circular o cuadrada.
  3. Entrelazá los cables alrededor de la base.
  4. Continuá elevando los laterales para dar forma a la cesta.
  5. Ajustá el tejido y asegurá los extremos.
reciclaje de cables

Antes de tener los cables guardados, con un poco de imaginación, es posible convertirlos en elementos decorativos, organizadores o accesorios funcionales para el hogar.

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