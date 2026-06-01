Los cables viejos no los tires, poseés un tesoro: las 3 ideas decorativas y funcionales dentro de casa

Los cables en desuso suelen acumularse con el paso del tiempo. Cargadores que dejaron de funcionar, conexiones antiguas o extensiones dañadas terminan ocupando espacio y, en muchos casos, se acumulan en algún cajón. Lo que pocos imaginan es que algunos de ellos pueden reutilizarse para crear piezas decorativas originales y accesorios útiles dentro de casa.

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Por eso conviene revisar cuáles conservan cierta flexibilidad o estructura. Dependiendo de su grosor y resistencia, pueden servir para fabricar adornos de pared, organizadores o incluso detalles decorativos para muebles.

Cada idea es un hábito sostenible para reutilizar este tipo de objetos.

Una de las ideas más llamativas consiste en utilizar cables rígidos o de colores para crear composiciones decorativas en paredes. Gracias a su flexibilidad, pueden moldearse para formar palabras, figuras geométricas, siluetas o diseños abstractos que aportan un estilo moderno a cualquier ambiente.

Se necesita algo de imaginación y pocos materiales adicionales sin gastar de más.

Los cables pueden convertirse en tiradores trenzados para renovar cajones y muebles

Otra opción consiste en fabricar tiradores personalizados para cajones y puertas de armarios. Los cables finos pueden trenzarse para crear asas resistentes y originales que cambian por completo la apariencia de un mueble.

Materiales necesarios

Tres o más cables finos.

finos. Tijera.

Tornillos o fijaciones.

o fijaciones. Destornillador.

Paso a paso

Seleccioná cables de longitud similar. Trenzalos firmemente. Cortá segmentos del tamaño deseado. Formá pequeñas asas. Fijalas al mueble utilizando tornillos o soportes adecuados.

Las cestas de almacenamiento con cables son resistentes para organizar la casa

Los cables largos y flexibles también pueden transformarse en originales recipientes para guardar objetos pequeños. El resultado son cestas modernas que pueden utilizarse para correspondencia, útiles de oficina, controles remotos o accesorios diversos.

Materiales necesarios

Cables flexibles viejos.

flexibles viejos. Estructura de alambre opcional.

opcional. Tijera resistente.

resistente. Pegamento fuerte (opcional).

Paso a paso

Limpiá los cables y desenredalos. Formá una base circular o cuadrada. Entrelazá los cables alrededor de la base. Continuá elevando los laterales para dar forma a la cesta. Ajustá el tejido y asegurá los extremos.

reciclaje de cables WEB

Antes de tener los cables guardados, con un poco de imaginación, es posible convertirlos en elementos decorativos, organizadores o accesorios funcionales para el hogar.