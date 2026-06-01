1 de junio de 2026 - 19:35

3 consejos para quitar las manchas amarillentas de las tazas de cerámica en el acto

Las marcas amarillentas que dejan el café y el té pueden hacer que la taza limpia parezca descuidada. Existen consejos sencillos para solucionarlo.

Los consejos ayudan a mejorar el aspecto de tu taza favorita.

Los consejos ayudan a mejorar el aspecto de tu taza favorita.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las tazas de cerámica forman parte de la rutina diaria. Ya sea para tomar café, o alguna infusión caliente, estos recipientes suelen utilizarse constantemente. Con el paso del tiempo, comienzan a aparecer manchas amarillentas o amarronadas que parecen imposibles de eliminar con un lavado simple y que terminan alterando su apariencia. Tres consejos devuelven el aspecto blanco.

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Esas marcas no siempre indican suciedad acumulada. En la mayoría de los casos, se producen por los pigmentos y compuestos presentes en bebidas como el café o el té, que se adhieren lentamente a la superficie interior de la taza. La buena noticia es que existen varios trucos caseros capaces de removerlas de manera eficaz utilizando productos que suelen encontrarse en cualquier cocina o botiquín doméstico.

limpieza de tazas
Elegir uno u otro método dependerá del nivel de suciedad acumulada.

Elegir uno u otro método dependerá del nivel de suciedad acumulada.

El bicarbonato de sodio, la opción más común para una limpieza suave

Uno de los métodos más populares para recuperar el color original de las tazas consiste en utilizar bicarbonato de sodio. Este ingrediente destaca por su capacidad para actuar como un abrasivo suave que ayuda a desprender las manchas sin dañar el esmalte de la cerámica.

Materiales necesarios

  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio.
  • Unas gotas de agua.
  • Esponja suave que no raye.

Paso a paso

  1. Colocá el bicarbonato en un recipiente pequeño.
  2. Agregá unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa.
  3. Distribuí la mezcla sobre las zonas manchadas del interior de la taza.
  4. Frotá suavemente con una esponja no abrasiva.
  5. Enjuagá con abundante agua y lavala normalmente.
limpieza de tazas
Cada ingrediente es un abrasivo suave que recupera el aspecto original de la cerámica.

Cada ingrediente es un abrasivo suave que recupera el aspecto original de la cerámica.

Vinagre blanco: una opción práctica para remover residuos persistentes

Otro recurso muy utilizado en la limpieza del hogar es el vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, puede ayudar a descomponer los residuos que dejan bebidas como el café o el té en la superficie de las tazas.

Materiales necesarios

  • Vinagre blanco.
  • Agua caliente.

Paso a paso

  1. Mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua caliente.
  2. Llená la taza con la preparación.
  3. Dejalo actuar entre 30 y 60 minutos.
  4. Vaciá el contenido.
  5. Lavá la taza con detergente como de costumbre.

Peróxido de hidrógeno y bicarbonato para las manchas más difíciles

Cuando las marcas llevan mucho tiempo acumulándose o son especialmente oscuras, algunas personas recurren a una combinación de bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno.

Materiales necesarios

  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • 1 cucharada de peróxido de hidrógeno.
  • Esponja suave.

Paso a paso

  1. Mezclá ambos ingredientes hasta obtener una pasta homogénea.
  2. Cubrí con ella las zonas afectadas del interior de la taza.
  3. Dejá reposar entre 30 y 60 minutos.
  4. Frotá suavemente.
  5. Enjuagá varias veces con agua limpia.
limpieza de tazas

Las manchas amarillentas que aparecen en las tazas de cerámica no tienen por qué convertirse en un problema permanente. Utilizando ingredientes comunes como bicarbonato de sodio, vinagre blanco o peróxido de hidrógeno es posible mejorar su apariencia y eliminar gran parte de las marcas causadas por el uso cotidiano.

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