La planta que ahuyenta cucarachas y es fácil de conseguir en cualquier vivero

La menta no solo aporta aroma fresco a la cocina o al jardín. Por sus aceites esenciales, esta planta aromática también se usa como repelente casero para alejar cucarachas de zonas húmedas, rincones oscuros, macetas, patios y espacios donde suele quedar comida o agua acumulada.

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Lo mejor es que no hace falta recurrir a productos químicos costosos. Este recurso está al alcance de todos y podés conseguirlo en cualquier vivero de tu barrio. Así, además de decorar tu jardín , te asegurás de mantenerlo libre de plagas que ponen en riesgo la salud y la armonía de tu hogar.

Esta hierba aromática, reconocida por su frescura y versatilidad culinaria, tiene un efecto que muchas veces pasa desapercibido: actúa como barrera natural contra cucarachas. Estudios de la Universidad de Nueva Delhi comprobaron que los aceites esenciales de la menta contienen mentol y pulegona, compuestos que interfieren en los receptores de las cucarachas, haciéndolas huir de los lugares donde la perciben.

En jardinería , la menta es valorada no solo por su resistencia, sino porque puede cultivarse en macetas, en tierra directa o incluso en botellas recicladas. Eso la convierte en una de las plantas más accesibles y funcionales para quienes buscan soluciones rápidas y naturales. Además, su aroma fresco no solo repele insectos, sino que también perfuma todo el entorno, transformando el jardín en un espacio agradable.

Poner una maceta de menta cerca de la cocina puede ayudar, pero no alcanza si siguen quedando restos de comida, migas o agua acumulada. Para que el truco tenga más sentido, también hay que limpiar bien las superficies , cerrar paquetes abiertos, revisar pérdidas de agua y tapar grietas o huecos por donde puedan entrar las cucarachas.

Cuándo llamar a un profesional

Si aparecen huevos, excrementos, cucarachas durante el día o presencia repetida en cocina y baño, lo mejor es llamar a un profesional en control de plagas. En esos casos, la menta puede servir como apoyo natural, pero no reemplaza una intervención más profunda para detectar nidos, accesos y focos de humedad.

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Dónde conviene ponerla para que tenga más efecto

El método es sencillo y económico. Solo necesitás colocar varias macetas de menta en las zonas más vulnerables: cocinas abiertas al patio, galerías o rincones húmedos del jardín. También podés preparar infusiones concentradas con sus hojas y rociarlas en zócalos o rendijas donde suelen esconderse las cucarachas.

La clave en esta práctica de jardinería es mantener la planta bien hidratada y podarla con frecuencia, ya que cuanto más activa esté, más intenso será su aroma. Al mismo tiempo, podrás aprovechar sus hojas frescas para preparar infusiones, postres o simplemente como decoración en la mesa.

De esta manera, una de las plantas más comunes y económicas se convierte en una defensa eficaz contra plagas, sin dañar el ambiente y mejorando la calidad del aire. Apostar por la menta es sumar belleza, frescura y protección natural al jardín.