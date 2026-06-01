1 de junio de 2026 - 09:48

Los estudios en psicología concluyeron: las personas más amables siempre usan estas cinco frases para aumentar su felicidad

Realizar actos generosos u ofrecer ayuda reduce la presión arterial y mejora el funcionamiento del sistema inmunológico según investigaciones en psicología positiva.

Las frases que utilizan las personas amables para incrementar su felicidad, según estudios.&nbsp;

Las frases que utilizan las personas amables para incrementar su felicidad, según estudios. 

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Por Sofía Serelli

Los estudios en psicología positiva revelan que la gentileza no es solo un rasgo de personalidad, sino una herramienta biológica potente. Las personas más amables utilizan lo que se denomina "comunicación gentil", una técnica de empatía que valida a los demás y genera efectos positivos medibles en la salud de quien emite el mensaje y de quien lo recibe.

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El acto de ser amable activa mecanismos en el cerebro que van más allá de los buenos modales. Simplemente testimoniar un gesto de bondad libera dopamina, el neurotransmisor del placer, mejorando el humor de forma inmediata. Este superpoder comunicativo permite respetar la opinión ajena y ofrecer exactamente lo que el otro necesita escuchar en momentos de crisis.

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Las cinco frases que usan las personas más amables, según la psicología

Las investigaciones sugieren cinco expresiones clave que definen este estilo de interacción:

  • "Es mucha gentileza de tu parte": funciona como un elogio y reconocimiento que valida la acción del otro, generando orgullo y satisfacción personal.
  • "Estoy agradecido por...": la práctica de la gratitud mejora significativamente el bienestar y disminuye el estrés y la ansiedad.
  • "¡Esto es maravilloso!": decirlo en voz alta ante algo bello obliga a la mente a enfocarse en lo positivo, aprovechando el contagio emocional a nivel cerebral.
  • "Deja que te ayude": brinda un alivio inmediato del estrés al receptor, quien siente que no carga solo con su peso emocional.
  • Frases motivacionales o de "verificación de realidad": citas que reconocen nuestras debilidades y fortalezas ayudan a las personas a seguir adelante.

Beneficios físicos y emocionales de la comunicación gentil

El impacto de estas palabras no es meramente social. Estudios indican que ser generoso y ayudar a los demás trae beneficios físicos concretos, como la mejora del sistema inmunológico y la reducción de la presión arterial. Al expresar optimismo, no solo se beneficia el hablante, sino que se crea un entorno saludable debido a que la positividad es contagiosa para el cerebro de quienes nos rodean.

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Expertos como Christopher Peterson señalan que somos una mezcla de fortalezas y debilidades. Al adoptar la comunicación gentil, el individuo deja de ser un observador pasivo del humor ajeno para convertirse en un regulador emocional activo. Esta práctica diaria de validación y apoyo mutuo es una de las formas más efectivas de elevar la calidad de vida.

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