26 de mayo de 2026 - 14:20

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas hipócritas

Estudios. La psicología del color muestra qué tonos pueden usarse para proyectar confianza, pureza o control.

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Por Andrés Aguilera

Las personas hipócritas no pueden identificarse por los colores que usan. Lo que sí analiza la psicología del color es cómo ciertos tonos influyen en la percepción social. En ese sentido, algunos colores pueden funcionar como una especie de “fachada visual”: transmiten confianza, limpieza moral o autoridad.

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Eso no vuelve hipócrita a nadie, pero ayuda a entender por qué ciertas personas eligen tonos que suavizan o mejoran la imagen que proyectan.

1. Azul: el color que más comunica confianza

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El azul suele asociarse en estudios con estabilidad, calma y confiabilidad. Por eso aparece tanto en bancos, marcas institucionales, uniformes y ropa profesional.

Un estudio sobre color y confianza encontró que los esquemas azules pueden ser percibidos como más confiables que otros tonos. El dato no habla de hipocresía, sino de percepción.

En alguien que busca parecer transparente, el azul puede funcionar como una señal de seguridad. La clave está en no confundir imagen confiable con conducta confiable.

2. Blanco: pureza, limpieza y apariencia moral

El blanco tiene una asociación cultural fuerte con pureza, limpieza e inocencia. Investigaciones publicadas en Psychological Science analizaron cómo blanco y negro funcionan como símbolos perceptivos de pureza moral y contaminación.

Por eso, el blanco puede comunicar honestidad, orden y claridad. En ciertos contextos, esa imagen puede ser real; en otros, puede ser solo una construcción visual.

La hipocresía aparece cuando una persona usa señales de pureza o corrección mientras actúa de forma opuesta. El color no la delata, pero puede formar parte de esa puesta en escena.

3. Negro: control, autoridad y distancia

El negro suele comunicar poder, límite y control. También puede generar una imagen más seria, elegante o inaccesible.

Algunos estudios muestran que el negro puede tener asociaciones negativas en términos morales, aunque culturalmente también se vincula con autoridad y sofisticación.

En una persona hipócrita, ese color podría usarse para imponer respeto o mantener distancia. Pero, otra vez, el problema no está en el negro: está en la contradicción entre imagen y conducta.

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