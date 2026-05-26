Los estudios explican por qué los hijos mayores suelen tener más éxito en la vida que sus hermanos menores

Diversos estudios sobre desarrollo infantil , educación y economía familiar detectaron diferencias concretas entre hermanos según el orden de nacimiento. Las investigaciones, difundidas por The Economist, sostienen que los hijos mayores suelen obtener mejores resultados académicos y mayores ingresos en la adultez en comparación con sus hermanos menores, aunque aclaran que estas ventajas no están relacionadas con una inteligencia genética superior.

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Diversos estudios sobre desarrollo infantil, educación y economía familiar detectaron diferencias concretas entre hermanos según el orden de nacimiento.

Las conclusiones apuntan a factores ambientales, sanitarios y sociales que influyen durante los primeros años de vida. Entre ellos aparecen la atención de los padres, la exposición temprana a enfermedades y el tiempo de estimulación individual recibido durante la infancia.

Los hermanos menores abandonan antes los estudios

Uno de los principales hallazgos de las investigaciones muestra una diferencia sostenida en el nivel educativo alcanzado según el lugar que ocupa cada hijo dentro de la familia.

- Los estudios indican que los hermanos menores tienen mayor tendencia a abandonar antes el sistema educativo, sin importar el género ni la cantidad total de hijos dentro del hogar.

- En familias de dos hijos, el menor suele pasar cerca de medio año menos en el sistema educativo que el primogénito. A medida que aumenta el tamaño de la familia, la brecha educativa también se amplía.

Los investigadores sostienen que estas diferencias terminan impactando posteriormente en las oportunidades laborales y en el nivel de ingresos durante la adultez.

Investigación

La diferencia salarial también aparece en la adultez

El análisis económico detectó además una desigualdad en los ingresos entre hermanos.

Según los datos relevados, los segundos hijos ganan en promedio cerca de un 2% menos que los mayores una vez alcanzada la vida laboral adulta. La distancia económica se vuelve todavía más amplia en familias numerosas, donde cada nuevo nacimiento parece profundizar la diferencia acumulada.

Los especialistas remarcan que no se trata de una cuestión vinculada al talento natural o la personalidad, sino de ventajas ambientales desarrolladas durante etapas tempranas del crecimiento.

Los estudios afirman que los niños que ayudaban a cuidar a sus hermanos menores estaban desarrollando lo que hoy se llama empatía avanzada (1)

Los estudios descartan diferencias de personalidad

Durante años circularon teorías populares que describían a los hijos mayores como más responsables y a los menores como más rebeldes o impulsivos.

Sin embargo, las investigaciones citadas no encontraron evidencia sólida que relacione el orden de nacimiento con determinados tipos de personalidad.

Para los especialistas, las diferencias observadas en el rendimiento académico y económico responden principalmente a condiciones externas relacionadas con la crianza, la salud y la distribución de recursos familiares.

Hermanos mayores Hermanos mayores Canva

El impacto de las enfermedades en los hermanos menores

Uno de los aspectos más llamativos de los estudios está relacionado con la llamada “teoría de los gérmenes”.

Los investigadores observaron que los hijos mayores suelen introducir virus y enfermedades en el hogar al asistir a la escuela o guardería, lo que incrementa la exposición de los hermanos menores durante sus primeros meses de vida.

Como consecuencia, los bebés nacidos después tienen entre dos y tres veces más probabilidades de sufrir hospitalizaciones por enfermedades respiratorias graves durante su primer año.

Padres de chicos con comorbilidades exigen la llegada de una vacuna contra el Covid-19 para sus hijos. (Imagen ilustrativa) Padres de chicos con comorbilidades exigen la llegada de una vacuna contra el Covid-19 para sus hijos. (Imagen ilustrativa)

La atención exclusiva también influye en el desarrollo

La otra mitad de la brecha estaría vinculada al tiempo y la atención que reciben los hijos durante la infancia.

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Las investigaciones realizadas en familias estadounidenses muestran que el segundo hijo recibe aproximadamente 30 minutos menos de tiempo diario de calidad con su madre en comparación con el que tuvo el primogénito a la misma edad. En el caso del tercer hijo, la diferencia asciende a unos 50 minutos diarios menos.