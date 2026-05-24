Arquitecto Martín Micieli: el modelo de Estudio Micieli que impulsa nuevos desarrollos inmobiliarios en Mendoza

conEl crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en Mendoza modificó en los últimos años zonas como Luján de Cuyo, Maipú y Carrodilla , donde avanzan nuevos complejos residenciales, proyectos de propiedad horizontal y desarrollos de usos mixtos.

En ese contexto, el arquitecto Martín Micieli , fundador de Estudio Micieli , solidificó un esquema de trabajo enfocado en la planificación integral de proyectos de construcción , articulando el vínculo entre inmobiliarias, constructoras e inversores.

Actualmente, el estudio desarrolla proyectos residenciales y comerciales en distintos puntos de la provincia y trabaja sobre un modelo que incluye análisis urbanístico, gestión municipal, diseño arquitectónico y comercialización. Entre los próximos desarrollos aparece Complejo Terrada, un emprendimiento ubicado en Luján de Cuyo que combinará locales comerciales, oficinas y viviendas.

El arquitecto Martín Micieli explicó a Los Andes que el estudio se especializa en el negocio inmobiliario. “ Trabajamos en conjunto con muchas inmobiliarias que pasan datos de terrenos. Nosotros estudiamos que se puede hacer en ese terreno según las ordenanzas y los reglamentos municipales, y armamos un anteproyecto para que los clientes del estudio decidan si conviene o no realizar la obra ”, señaló.

El trabajo incluye además la gestión ante los organismos para definir qué tipo de obra puede ejecutarse en cada lote y cuáles son las condiciones urbanísticas permitidas. “ Vamos a la municipalidad, vemos qué permite hacer y, en base a eso, armamos el proyecto y se lo ofrecemos al cliente. Ofrecemos el servicio completo ”, sostuvo.

A partir de ese análisis, el estudio desarrolla propuestas completas destinadas a constructoras e inversores privados. Según detalló Micieli, actualmente trabajan junto a una amplia red de desarrolladores vinculados a proyectos de departamentos y propiedad horizontal. “El estudio cuenta con unos 100 clientes desarrolladores que construyen y venden esos departamentos”, afirmó.

De los renders a desarrollar proyectos inmobiliarios

Antes de consolidar la estructura actual del estudio, Martín Micieli trabajó durante más de una década de manera independiente realizando servicios técnicos para otros estudios de arquitectura e ingeniería. Al recordar ese recorrido, resumió su carrera en una idea puntual: “Si tengo que definir mi carrera con una palabra, sería constancia”.

Durante esos años desarrolló tareas vinculadas a renders, visualización arquitectónica y asistencia técnica. “Estuve 13 años trabajando para otros estudios, haciendo renders y todo tipo de trabajo que implica la arquitectura”, recordó.

Con el tiempo, el estudio comenzó a recibir encargos vinculados a desarrollos más amplios y a trabajar sobre modelos de departamentos orientados a optimizar costos de obra. “Fueron departamentos económicos de construir, donde el constructor hizo un buen negocio porque le costó más barato construirlo y pudo venderlo a buen precio”, afirmó.

Micieli fotos (1) Estudio Micieli desarrolla proyectos de departamentos, dúplex y viviendas en distintos puntos de Mendoza. Ramiro Gómez

Actualmente, Micieli aseguró que el estudio mantiene una importante cantidad de obras activas distribuidas en distintos sectores de la provincia. “Tenemos 300 obras en ejecución y amplio equipo para llevarlo adelante”, explicó.

A eso se suma el volumen de proyectos desarrollados durante los últimos años. “Desde hace 15 años para acá hicimos aproximadamente 25.000 departamentos”, indicó.

Terrada, Los Agaves y otros desarollos residenciales en Mendoza

Entre los proyectos actualmente en ejecución, el arquitecto mencionó desarrollos ubicados en barrio Los Agaves, Villa Cecilia, Plaza Rodeo y Vista Michelo zonas donde en los últimos años creció la construcción de complejos residenciales y viviendas.

Además, el estudio trabaja sobre proyectos de distintas escalas que incluyen departamentos, dúplex y viviendas individuales. “En Plaza Rodeo estamos construyendo dúplex y departamentos. También tengo en Vista Michelo, ahí planificamos algunas casas”, agregó.

Uno de los sectores donde actualmente concentran varios desarrollos es barrio Los Agaves, ubicado detrás de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Allí avanzan proyectos de propiedad horizontal dentro de un barrio privado de baja escala. “Es un barrio privado chico donde se permiten hacer departamentos y PH, y ahí adentro vamos a desarrollar varios complejos de departamentos”, explicó Micieli.

Según detalló, gran parte de las operaciones vinculadas. “La mayoría de los compradores son inversores que compran para alquilar o vender cuando el proyecto está terminado”, sostuvo.

El crecimiento urbano hacia Maipú y Luján de Cuyo

El avance de nuevos emprendimientos privados comenzó a modificar distintas zonas del Gran Mendoza,“Impresionante lo que ha crecido Mendoza hacia Maipú y Luján de Cuyo”, sostuvo Micieli.

Según explicó, ese crecimiento también estuvo acompañado por cambios en la arquitectura de los nuevos desarrollos. “Se está mejorando la calidad de la arquitectura en todos nuevos emprendimientos que se están desarrollando”, indicó.

Sin embargo, el arquitecto advirtió que el crecimiento urbano todavía presenta limitaciones vinculadas a infraestructura y servicios básicos. “Los desarrolladores vamos adelante de las entidades que dan servicio”, señaló. En ese sentido, explicó que muchas veces los proyectos avanzan más rápido que las obras necesarias para abastecer nuevas zonas urbanizadas. “Hace falta infraestructura para que esos desarrollos se lleven a cabo: luz, gas y cloacas”, afirmó.

Micieli también mencionó que algunos municipios comenzaron a trabajar sobre modelos urbanos enfocados en descentralizar servicios y generar barrios con mayor cercanía funcional. “Se está pensando en la ciudad de 10 minutos o 5 minutos, donde uno tenga los servicios a mano y no tenga que trasladarse a los centros urbanos”, explicó.

Complejo Terrada: locales, oficinas y viviendas en un desarrollo mixto

Entre los próximos proyectos del estudio aparece Complejo Terrada, un emprendimiento de uso mixto ubicado sobre calle Terrada, en Luján de Cuyo. El desarrollo se implantará sobre un terreno de aproximadamente 6.000 metros cuadrados y combinará actividad comercial, oficinas privadas y viviendas dentro de un mismo complejo arquitectónico.

Terrada - solo en el apartado. si queren hacer una derivada con ese proyecto Complejo Terrada combinará locales comerciales, oficinas y departamentos en Luján de Cuyo.

El frente principal contará con 10 locales comerciales de entre 50 y 100 metros cuadrados y oficinas privadas en planta alta vinculadas mediante un acceso independiente. Además, el proyecto incorporará una expansión gastronómica semicubierta integrada al diseño general del complejo.

Detrás del bloque comercial se desarrollará el sector residencial privado, compuesto por 20 departamentos de dos dormitorios distribuidos en bloques de baja altura. Las unidades de planta baja tendrán patios privados y parrillas individuales, mientras que los departamentos de planta alta contarán con terrazas y balcones propios.

Sobre la línea arquitectónica del proyecto, Micieli explicó que el estudio trabaja principalmente sobre propuestas contemporáneas y minimalistas. “Generalmente estamos trabajando con una arquitectura minimalista, donde menos es más”, sostuvo.