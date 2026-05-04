El diseño que habita el territorio: identidad y eficiencia en el interiorismo mendocino

El interiorismo contemporáneo en Mendoza ha dejado de ser percibido como una etapa decorativa final para comenzar a consolidarse como una dimensión esencial que nace desde el primer trazo del proyecto arquitectónico. Según explica el arquitecto Lucas Daniele , esta disciplina hoy se enfrenta al desafío de dialogar con un entorno climático de estaciones muy marcadas, donde la eficiencia energética se vuelve un pilar fundamental del diseño .

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Para Daniele, la sostenibilidad en el hogar no es un agregado, sino algo que se define en la génesis de la obra. En Mendoza, el uso de grandes ventanales es una tendencia fuerte, pero el arquitecto advierte que, si no son herméticos ni eficientes, se convierten en fugas de calor o frío que dificultan la habitabilidad. "Es importante que las aberturas sean proporcionales a cada ambiente y se piensen cuidadosamente; a veces es mejor un muro que te permita colocar una obra de arte o una ventana pequeña que enmarque una vista específica aporta más calidad al espacio".

A pesar de que soluciones como el doble muro o los estándares passivhaus elevan la inversión inicial, Daniele destaca que este costo se recupera rápidamente mediante un menor consumo energético y un estándar de confort muy superior. Bajo su visión, el interiorismo comienza en la elección del sistema constructivo y se define en cada decisión sobre cómo se habita el espacio. Además, sugiere considerar la vegetación —como árboles y enredaderas— no solo por estética, sino como una protección natural indispensable contra el sol intenso.

"En el estudio, abordamos cada proyecto desde su raíz, entendiendo el interiorismo como parte integral del proceso, que comienza en la elección del sistema constructivo y se define en cada decisión sobre cómo se habita el espacio", relata a nuestro medio.

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La sensibilidad ligada al territorio

Al hablar sobre la existencia de un "estilo mendocino", el arquitecto lo describe como una sensibilidad profundamente ligada al territorio y a su cultura. La identidad local se manifiesta en la relación directa con la montaña y la actividad vitivinícola, lo que se traduce en el uso de piedra local en revestimientos, paletas que remiten a los tonos del paisaje y una fuerte presencia de la madera, muchas veces trabajada de manera rústica.

Daniele resalta el trabajo de referentes locales como la arquitecta/interiorista Luisa Yanzon y la estética que evoca el artista y amigo Sergio Roggerone. También destaca la importancia de recuperar elementos tradicionales, como el uso de la caña en los techos, los suelos hidráulicos, los vidrios repartidos en las ventanas —que aporta calidez y autenticidad— esencia que nace de las antiguas casas chorizo con sus galerías y muros gruesos, que siguen aportando una forma particular de entender la relación entre el interior y el exterior.

Lucas 01 El arquitecto e interiorista Lucas Daniele fundador del estudio Lucas Daniele Arquitectos analiza cómo el diseño de interiores en la provincia.

Tendencias, materiales y el desafío del mercado

Actualmente, Mendoza vive una transición. Si bien persiste el uso de muebles rústicos vinculados a la tradición, Daniele observa con entusiasmo la apertura de locales que ofrecen mobiliario e iluminación de diseño contemporáneo con alta calidad. El arquitecto subraya el valor de los artesanos locales, mencionando específicamente al taller del estudio Ruffo-Giampor, cuyas piezas representan una verdadera fusión entre arte y mobiliario.

Sin embargo, el camino profesional presenta obstáculos logísticos. El diseñador señala que uno de los mayores desafíos es que muchos proveedores no cuentan con tiendas online, lo que dificulta conocer la disponibilidad de productos o recibir muestras. Ya que, considera fundamental el trabajo con moodboards físicos que reúnan telas, melaminas, maderas y porcelánicos para trabajar el interiorismo y ver la combinación de texturas antes de tomar decisiones definitivas. Esto es clave en un contexto donde el costo es un factor fundamental que altera la elección final de los acabados.

El diseño como transformador de experiencias

La relación de Lucas Daniele con esta disciplina comenzó desde pequeño, cuando de forma autodidacta ya transformaba sus espacios. Esa pasión se profesionalizó en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza.

Puerto_Rico_SK.01 El interiorismo contemporáneo en Mendoza ha dejado de ser percibido como una etapa decorativa final para comenzar a consolidarse como una dimensión esencial.

Actualmente, continúa vinculado a esta institución desde España y participa de forma remota en la cátedra de la materia Ambiente, junto a la arquitecta y psicóloga Soledad Bermejo y el arquitecto Yvan Conna, enriqueciendo su práctica profesional con el ejercicio académico.

Para finalizar, el arquitecto enfatiza que el interiorismo bien pensado transforma casas en hogares y espacios en experiencias únicas. No se trata solo de estética, sino de la manera en que vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno. Decisiones que parecen simples, como la temperatura de la iluminación en una vivienda, pueden cambiar por completo un espacio; son esas elecciones las que logran la armonía necesaria para que cada rincón cuente una historia.