La tetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Las teteras viejas suelen quedar relegadas cuando pierden su función original o ya no encajan con el estilo de la cocina. Sin embargo, su forma, resistencia y material las convierten en una base ideal para proyectos dentro de casa y en poco tiempo.
Reciclaje. Lejos de quedar olvidada en un mueble, una tetera antigua puede integrarse en casa con nuevos usos prácticos y decorativos.
Las teteras viejas suelen quedar relegadas cuando pierden su función original o ya no encajan con el estilo de la cocina. Sin embargo, su forma, resistencia y material las convierten en una base ideal para proyectos dentro de casa y en poco tiempo.
En lugar de descartarlas, es posible darles una segunda vida con intervenciones simples que no necesitan materiales complicados. Con algunas herramientas básicas, pueden convertirse en objetos útiles que además aportan personalidad a los espacios.
Una de las ideas más llamativas es reutilizar la tetera como lámpara colgante. Su estructura metálica permite crear un punto de luz diferente, ideal para cocinas, galerías o rincones decorativos.
Otra alternativa práctica es usar la tetera como maceta. Su tamaño y forma permiten alojar plantas pequeñas o colgantes, aportando un toque original a cualquier ambiente.
Las teteras viejas no son un objeto descartable, sino una oportunidad para crear piezas útiles y originales. Su estructura permite adaptarlas a distintos usos sin grandes modificaciones.