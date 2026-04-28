28 de abril de 2026 - 20:15

La tetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Lejos de quedar olvidada en un mueble, una tetera antigua puede integrarse en casa con nuevos usos prácticos y decorativos.

Es posible transformar objetos cotidianos en soluciones prácticas para casa.

Es posible transformar objetos cotidianos en soluciones prácticas para casa.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las teteras viejas suelen quedar relegadas cuando pierden su función original o ya no encajan con el estilo de la cocina. Sin embargo, su forma, resistencia y material las convierten en una base ideal para proyectos dentro de casa y en poco tiempo.

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En lugar de descartarlas, es posible darles una segunda vida con intervenciones simples que no necesitan materiales complicados. Con algunas herramientas básicas, pueden convertirse en objetos útiles que además aportan personalidad a los espacios.

reciclaje de teteras
Las ideas combinan funcionalidad con un diseño poco convencional.

Las ideas combinan funcionalidad con un diseño poco convencional.

Cómo transformar una tetera en una lámpara colgante original

Una de las ideas más llamativas es reutilizar la tetera como lámpara colgante. Su estructura metálica permite crear un punto de luz diferente, ideal para cocinas, galerías o rincones decorativos.

Materiales necesarios:

  • Tetera vieja.
  • Portalámparas con cable.
  • Bombilla (preferentemente LED).
  • Taladro o herramienta de corte.
  • Pinza o destornillador.
  • Cadena o soporte para colgar.
  • Lija (opcional).

Paso a paso

  1. Primero, limpiá bien la tetera y retirale cualquier resto de suciedad o sarro.
  2. Luego, cortá o perforá la base con cuidado, generando una abertura por donde pasará la luz.
  3. A continuación, pasá el cable del portalámparas por la parte superior (puede ser por la tapa o el pico, según el diseño) y asegurá la instalación para que quede firme.
  4. Colocá la bombilla en el interior y verificá que todo esté correctamente conectado.
  5. Luego, fijá la tetera a una cadena o soporte para colgarla del techo.
reciclaje de teteras
Las teteras suman un elemento decorativo con carácter reciclado.

Las teteras suman un elemento decorativo con carácter reciclado.

Cómo convertir una tetera en maceta

Otra alternativa práctica es usar la tetera como maceta. Su tamaño y forma permiten alojar plantas pequeñas o colgantes, aportando un toque original a cualquier ambiente.

Materiales necesarios:

  • Tetera vieja.
  • Tierra para macetas.
  • Planta (suculentas, aromáticas o colgantes).
  • Taladro o clavo para perforar.
  • Piedras pequeñas (opcional).

Paso a paso

  1. Comenzá limpiando bien la tetera.
  2. Luego, realizá uno o dos pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua, algo fundamental para evitar que las raíces se pudran.
  3. Podés colocar una capa de piedras en el fondo para mejorar el drenaje. Después, agregá tierra y colocá la planta elegida.
  4. Ubicá la tetera en un lugar con buena luz, ya sea en interiores o exteriores protegidos. También podés aprovechar el asa para colgarla o apoyarla sobre una superficie.
reciclaje de teteras

Las teteras viejas no son un objeto descartable, sino una oportunidad para crear piezas útiles y originales. Su estructura permite adaptarlas a distintos usos sin grandes modificaciones.

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