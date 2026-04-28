La tetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Las teteras viejas suelen quedar relegadas cuando pierden su función original o ya no encajan con el estilo de la cocina. Sin embargo, su forma, resistencia y material las convierten en una base ideal para proyectos dentro de casa y en poco tiempo.

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En lugar de descartarlas, es posible darles una segunda vida con intervenciones simples que no necesitan materiales complicados. Con algunas herramientas básicas, pueden convertirse en objetos útiles que además aportan personalidad a los espacios.

Las ideas combinan funcionalidad con un diseño poco convencional.

Una de las ideas más llamativas es reutilizar la tetera como lámpara colgante. Su estructura metálica permite crear un punto de luz diferente, ideal para cocinas, galerías o rincones decorativos.

Cómo convertir una tetera en maceta

Otra alternativa práctica es usar la tetera como maceta. Su tamaño y forma permiten alojar plantas pequeñas o colgantes, aportando un toque original a cualquier ambiente.

Materiales necesarios:

Tetera vieja.

vieja. Tierra para macetas.

para macetas. Planta (suculentas, aromáticas o colgantes).

(suculentas, aromáticas o colgantes). Taladro o clavo para perforar.

o clavo para perforar. Piedras pequeñas (opcional).

Paso a paso

Comenzá limpiando bien la tetera. Luego, realizá uno o dos pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua, algo fundamental para evitar que las raíces se pudran. Podés colocar una capa de piedras en el fondo para mejorar el drenaje. Después, agregá tierra y colocá la planta elegida. Ubicá la tetera en un lugar con buena luz, ya sea en interiores o exteriores protegidos. También podés aprovechar el asa para colgarla o apoyarla sobre una superficie.

reciclaje de teteras WEB

Las teteras viejas no son un objeto descartable, sino una oportunidad para crear piezas útiles y originales. Su estructura permite adaptarlas a distintos usos sin grandes modificaciones.