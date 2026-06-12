Una máquina de coser antigua puede parecer un objeto pesado, viejo o difícil de ubicar, pero su base de hierro tiene un valor decorativo enorme. Con una tapa de madera, vidrio o material recuperado, puede transformarse en una mesa vintage para la entrada, un pasillo o un rincón del living.
Por qué estas máquinas antiguas volvieron a estar de moda
Este tipo de objeto tiene ventajas únicas para la decoración en el hogar:
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Estructura de hierro macizo, estable y duradera
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Diseño clásico con valor estético propio
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Altura perfecta para una consola o mesa de apoyo
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Pieza con historia que aporta identidad al ambiente
Incluso si el mecanismo ya no funciona, la base sigue siendo un excelente soporte.
El proyecto: mesa consola con base original
La idea es aprovechar la base de hierro y sumar una tapa simple (madera o vidrio) para convertirla en una consola. Funciona como:
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Mueble de entrada para llaves y bolsos
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Mesa de apoyo detrás de un sillón
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Consola para pasillo
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Soporte para plantas o lámparas
Si tenés una vieja máquina de coser, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarla correctamente (2)
Qué parte conviene conservar para reciclarla
Para este reciclaje no hace falta gastar de más:
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Base de máquina de coser vieja
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Tablero de madera (maciza, MDF o recuperada) o vidrio
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Pintura para metal (opcional)
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Tornillos o soportes para fijar la tapa
Opcional: barniz o aceite para proteger la madera.
Cómo transformarla paso a paso
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Desarmá la máquina, conservando solo la base.
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Limpiala bien y retirale polvo o grasa acumulada.
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Si querés, pintá el hierro de negro mate, gris grafito o dejalo original.
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Prepará la tapa del tamaño deseado.
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Fijala a la base con soportes firmes.
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Dejá secar y colocá la consola en el ambiente elegido.
Una tapa simple realza el hierro sin competir visualmente.
Dónde queda mejor esta mesa reciclada
Este tipo de consola funciona muy bien en:
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Entradas o recibidores
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Livings amplios
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Pasillos largos
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Galerías cerradas
Combinada con una lámpara, un jarrón o un espejo, se vuelve el punto focal del espacio.
Otra opción para reciclarla
Además de convertirla en una mesa consola, la máquina de coser antigua también puede transformarse en un pequeño tocador o escritorio decorativo. La base de hierro funciona como estructura principal y solo hace falta sumar una tapa firme, un espejo apoyado o colgado en la pared y algunos detalles como una lámpara, flores secas o una bandeja para objetos personales. Es una opción ideal para dormitorios.