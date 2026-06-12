12 de junio de 2026 - 08:46

Si tenés una vieja máquina de coser, posees un tesoro en casa: 2 formas de reutilizarla correctamente

Reciclaje. Su base de hierro puede convertirse en una consola decorativa para entradas, pasillos o livings, sin perder el encanto original.

Si tenés una vieja máquina de coser, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarla correctamente (1)
Por Andrés Aguilera

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Por qué estas máquinas antiguas volvieron a estar de moda

Este tipo de objeto tiene ventajas únicas para la decoración en el hogar:

  • Estructura de hierro macizo, estable y duradera

  • Diseño clásico con valor estético propio

  • Altura perfecta para una consola o mesa de apoyo

  • Pieza con historia que aporta identidad al ambiente

Incluso si el mecanismo ya no funciona, la base sigue siendo un excelente soporte.

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El proyecto: mesa consola con base original

La idea es aprovechar la base de hierro y sumar una tapa simple (madera o vidrio) para convertirla en una consola. Funciona como:

  • Mueble de entrada para llaves y bolsos

  • Mesa de apoyo detrás de un sillón

  • Consola para pasillo

  • Soporte para plantas o lámparas

Si tenés una vieja máquina de coser, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarla correctamente (2)

Qué parte conviene conservar para reciclarla

Para este reciclaje no hace falta gastar de más:

  • Base de máquina de coser vieja

  • Tablero de madera (maciza, MDF o recuperada) o vidrio

  • Pintura para metal (opcional)

  • Tornillos o soportes para fijar la tapa

Opcional: barniz o aceite para proteger la madera.

Cómo transformarla paso a paso

  • Desarmá la máquina, conservando solo la base.

  • Limpiala bien y retirale polvo o grasa acumulada.

  • Si querés, pintá el hierro de negro mate, gris grafito o dejalo original.

  • Prepará la tapa del tamaño deseado.

  • Fijala a la base con soportes firmes.

  • Dejá secar y colocá la consola en el ambiente elegido.

Una tapa simple realza el hierro sin competir visualmente.

Dónde queda mejor esta mesa reciclada

Este tipo de consola funciona muy bien en:

  • Entradas o recibidores

  • Livings amplios

  • Pasillos largos

  • Galerías cerradas

Combinada con una lámpara, un jarrón o un espejo, se vuelve el punto focal del espacio.

Otra opción para reciclarla

Además de convertirla en una mesa consola, la máquina de coser antigua también puede transformarse en un pequeño tocador o escritorio decorativo. La base de hierro funciona como estructura principal y solo hace falta sumar una tapa firme, un espejo apoyado o colgado en la pared y algunos detalles como una lámpara, flores secas o una bandeja para objetos personales. Es una opción ideal para dormitorios.

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