Venden una casa con suelos diseñados por Gaudí, construida en 1921 y ubicada a solo un kilómetro del mar

La propiedad de 368 m² en Tapia de Casariego incluye muebles coloniales, frescos pintados a mano y una parcela de 1.500 m² a solo un kilómetro de la costa.

Esta icónica casa con sello Gaudí está a la venta. Estos son los detalles.

La Casa de El Moreno, una construcción indiana de 1921 en Tapia de Casariego, ha salido al mercado por 280.000 euros. Esta vivienda destaca por conservar suelos diseñados por Antoni Gaudí, además de frescos pintados a mano y mobiliario modernista, ofreciendo una oportunidad única para rehabilitar una pieza clave del patrimonio asturiano.

La propiedad representa el éxito de los asturianos que emigraron a Cuba a principios del siglo XX. Con un precio competitivo, la vivienda ofrece 368 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Su estructura incluye una galería centenaria, elemento típico de la arquitectura indiana que maximiza la luz natural y conecta las estancias con el paisaje verde que la rodea.

image ¿Qué hace únicos a los suelos diseñados por Gaudí en esta casa? Lo que diferencia a esta construcción de otras casas indianas es el tesoro que guarda en su planta baja. La inmobiliaria confirma la presencia de suelos diseñados por Antoni Gaudí, un detalle que eleva el valor artístico del inmueble más allá del mercado local. A esta exclusividad se suman frescos pintados a mano en las paredes y una colección de muebles originales que mantienen intacta la atmósfera de 1921.

La parcela de 1.500 metros cuadrados garantiza privacidad y espacio suficiente para un retiro junto al mar. La ubicación es un factor determinante: se encuentra a solo un kilómetro de la costa y a cinco minutos de los servicios básicos en Tapia de Casariego. Además, la cercanía con Ribadeo y la Playa de las Catedrales sitúa a la finca en un punto estratégico del norte de España.

image ¿Qué desafíos implica reformar una casa indiana con valor patrimonial? El estado actual de la vivienda permite entrar a vivir, aunque requiere una reforma integral para actualizar sus instalaciones. El reto para el nuevo propietario será mejorar el confort térmico y funcional sin sacrificar los elementos patrimoniales. Conservar la esencia de la galería y la pátina de los suelos de Gaudí es fundamental para proteger el alma de esta vivienda con memoria.