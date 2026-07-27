Así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres: lujo silencioso y colores neutros

La casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes combina el estilo "quiet luxury" con detalles industriales y ambientes amplios.

La casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes presenta una decoración que prioriza la luz natural y la funcionalidad.

Lejos de los excesos, la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres apuesta por una tendencia que gana cada vez más espacio en el diseño de interiores. La sobriedad, los materiales de calidad y una paleta de colores neutros son los protagonistas de una decoración pensada para transmitir calma y elegancia.

Cada ambiente refleja un equilibrio entre el confort y la funcionalidad. Desde el amplio living hasta la cocina de concepto abierto, la propiedad combina elementos contemporáneos con un marcado estilo industrial, sin perder la sensación de calidez que caracteriza a los espacios familiares.

El espacio amplio en cada ambiente está pensado para convivir con su vida familiar. WEB El living apuesta por el "lujo silencioso" y un sofá que marca tendencia Uno de los ambientes que más llama la atención es el living, donde sobresale el concepto de quiet luxury, también conocido como "lujo silencioso". Esta corriente decorativa deja de lado los elementos recargados y apuesta por muebles de líneas simples, materiales nobles y una gama de tonos claros que generan una atmósfera serena.

La pieza central del espacio es un sillón de estilo Cloud Couch, elegido en color beige claro. Su diseño de líneas curvas, respaldo bajo y asientos profundos le aporta un aspecto relajado, mientras que sus grandes almohadones buscan ofrecer una experiencia de máximo confort.

El sofá nube, como también se lo conoce, se convirtió en una de las piezas más buscadas en plataformas como Pinterest y TikTok. Su estética minimalista y su capacidad para adaptarse a distintos estilos de decoración hicieron que se transformara en un símbolo de los livings de deportistas, creadores de contenido y otras celebridades.