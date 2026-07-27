Así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres: lujo silencioso y colores neutros

Lejos de los excesos, la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres apuesta por una tendencia que gana cada vez más espacio en el diseño de interiores. La sobriedad, los materiales de calidad y una paleta de colores neutros son los protagonistas de una decoración pensada para transmitir calma y elegancia.
Cada ambiente refleja un equilibrio entre el confort y la funcionalidad. Desde el amplio living hasta la cocina de concepto abierto, la propiedad combina elementos contemporáneos con un marcado estilo industrial, sin perder la sensación de calidez que caracteriza a los espacios familiares.
El espacio amplio en cada ambiente está pensado para convivir con su vida familiar.
WEB
El living apuesta por el "lujo silencioso" y un sofá que marca tendencia
Uno de los ambientes que más llama la atención es el living, donde sobresale el concepto de quiet luxury, también conocido como "lujo silencioso". Esta corriente decorativa deja de lado los elementos recargados y apuesta por muebles de líneas simples, materiales nobles y una gama de tonos claros que generan una atmósfera serena.
La pieza central del espacio es un sillón de estilo Cloud Couch, elegido en color beige claro. Su diseño de líneas curvas, respaldo bajo y asientos profundos le aporta un aspecto relajado, mientras que sus grandes almohadones buscan ofrecer una experiencia de máximo confort.
El sofá nube, como también se lo conoce, se convirtió en una de las piezas más buscadas en plataformas como Pinterest y TikTok. Su estética minimalista y su capacidad para adaptarse a distintos estilos de decoración hicieron que se transformara en un símbolo de los livings de deportistas, creadores de contenido y otras celebridades.
La elección de este modelo se complementa con una distribución despejada y una decoración basada en colores neutros que potencia la entrada de luz natural y genera una mayor sensación de amplitud.
De esta manera, la vivienda consigue transmitir amplitud, luminosidad y una sensación de tranquilidad en todos sus ambientes.
WEB
Una cocina moderna con detalles industriales y grandes ventanales
- Otro de los espacios protagonistas de la casa es la cocina, un ambiente que combina diseño contemporáneo con inspiración industrial. Allí predominan las líneas rectas, el mobiliario de alta gama y una organización pensada para el uso cotidiano de toda la familia.
- La isla central se convierte en el eje del ambiente y está acompañada por electrodomésticos empotrados, entre ellos una anafe de vitrocerámica integrada en la superficie de trabajo. El mármol jaspeado en tonos claros domina las mesadas y contrasta con paneles de acabado metálico, aportando un equilibrio entre sofisticación y funcionalidad.
- Las alacenas modulares en tonos grises y neutros permiten mantener una estética limpia y ordenada.
- Además, la vivienda cuenta con un espacio destinado a la conservación de vinos, visible a través de cerramientos metálicos que refuerzan el estilo industrial y suman un detalle exclusivo al conjunto.
La tendencia que une todos los ambientes de la casa
Uno de los recursos más utilizados en la propiedad es el uso de grandes ventanales con estructuras de hierro y vidrio inspiradas en el diseño neoyorquino. Estos cerramientos delimitan los distintos sectores sin interrumpir la continuidad visual, permitiendo que la luz natural recorra toda la vivienda.
La casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres refleja una forma de entender el diseño en la que predominan la elegancia discreta, los espacios abiertos y los materiales de alta calidad.