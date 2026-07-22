Mia Khalifa volvió a cargar contra la Selección argentina: se burló de Enzo Fernández y fue repudiada en redes

La ex actriz de contenido para adultos, Mia Khalifa, volvió a quedar en el centro de la polémica por expresar comentarios en contra de la Selección argentina. En esta oportunidad, la modelo se burló de un momento protagonizado por Enzo Fernández durante el Mundial 2026 y fue duramente criticada.

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Rosalía no se aguantó la cancelación y pidió perdón a Argentina: "Ni leí lo que ponía"

En las últimas horas, compartió dos fotos del jugador en su cuenta de X. Una realizando el gesto del Topo Gigio tras el gol contra Inglaterra en semifinales, y otra recibiendo la tarjeta roja que lo expulsó en la final frente a España.

Su posteo recibió una ola de críticas de hinchas argentinos que la acusaban de burlarse del jugador de la Scaloneta y de seguir fomentando la " campaña anti-Argentina" tras la derrota en la final.

“Qué obsesión tiene con nosotros” ; “¿Quién le dice que ya acabó el mundial?” y “¿Por qué estás tan obsesionada con un país que no visitaste en tu vida ni te hizo absolutamente nada?”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Desde que se conoció que Argentina y España jugarían la final de la Copa del Mundo, Khalifa expresó su apoyo por el seleccionado español. Sin embargo, el momento más polémico ocurrió cuando la mediática compartió un video con la canción de Rosalía "La Perla" y dejó un comentario despectivo sobre la derrota de Argentina. "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

La controversia escaló aún más cuando la cantante española compartió el video, dando a entender su apoyo por el comentario de la modelo, ocasionando una ola de críticas de sus fanáticos argentinos.

Duras críticas a la cantante Rosalía

Tras la polémica, la artista rompió el silencio y pidió disculpas a sus seguidores por compartir el video de Khalifa. "Ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón. Sólo tengo amor por Argentina", expresó en sus redes.

Sin embargo, muchos fanáticos argentinos decidieron vender las entradas que habían adquirido para los próximos show de la artista en el Movistar Arena, intensificando la polémica.