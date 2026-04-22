22 de abril de 2026 - 20:15

Los potes de crema usados no los tires, tenés un tesoro en casa: 2 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Con soluciones simples y sin gastar dinero, los potes de crema vacíos encuentran en casa una segunda vida útil que combina orden y practicidad.

Es indispensable reducir los residuos en casa y, en este caso, es positivo reciclar los potes para elementos pequeños.

Es indispensable reducir los residuos en casa y, en este caso, es positivo reciclar los potes para elementos pequeños.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Los potes pequeños de crema corporal siempre se descartan apenas se terminan. Sin embargo, detrás de ese gesto hay una oportunidad desaprovechada: estos envases, por su tamaño, resistencia y cierre hermético, pueden convertirse en objetos funcionales para el día a día, especialmente en contextos donde el orden y la practicidad son clave en casa.

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Las dos ideas logran un resultado funcional pero también estético.

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Lejos de ser un simple reciclaje decorativo, reutilizarlos de forma inteligente permite resolver problemas cotidianos, como transportar objetos pequeños o mantener organizados elementos esenciales fuera de casa. Con apenas unos minutos, es posible darles un nuevo uso que realmente aporte valor.

reciclaje de potes de crema
El pote es un recipiente rígido y reduce significativamente el riesgo de que los accesorios se deformen o se enganchen.

El pote es un recipiente rígido y reduce significativamente el riesgo de que los accesorios se deformen o se enganchen.

Por qué los potes de crema son esenciales como joyero de viaje

Uno de los usos más prácticos para los potes de crema pequeños es convertirlos en un joyero portátil. Su tamaño compacto y tapa segura los hace ideales para guardar accesorios delicados sin riesgo de que se pierdan o se enreden dentro del bolso o neceser.

  1. Para reutilizarlos, el primer paso es limpiarlos correctamente. Es importante retirar cualquier resto de crema con agua tibia y, si es necesario, un poco de detergente suave.
  2. Luego, hay que dejarlos secar por completo para evitar humedad en el interior.
  3. Una vez listos, se pueden usar directamente o agregar un pequeño detalle para mayor protección, como un trozo de tela suave, algodón o fieltro en la base. Esto ayuda a amortiguar el contacto entre los objetos y evita rayaduras.
  4. Después, simplemente se colocan anillos, aros pequeños o colgantes finos dentro del pote.

Gracias a su formato cerrado, las piezas quedan protegidas y organizadas en un solo lugar. Este sistema resulta especialmente útil para viajes, gimnasio o salidas cortas, donde llevar un joyero tradicional no es práctico.

reciclaje de potes de crema
Este método resulta especialmente útil para viajes, jornadas laborales largas o rutinas activas.

Este método resulta especialmente útil para viajes, jornadas laborales largas o rutinas activas.

Pastillero semanal: organización rápida para vitaminas y suplementos

Otro uso funcional que está ganando popularidad es transformar estos potes en un pastillero portátil. Para quienes toman vitaminas o suplementos diariamente, contar con una forma simple de organizar las dosis puede marcar una gran diferencia en la rutina.

  1. El proceso también comienza con una limpieza profunda del envase, asegurando que no queden residuos ni olores.
  2. Una vez seco, se pueden etiquetar los potes según el día de la semana utilizando marcadores, etiquetas adhesivas o incluso cinta.
  3. Luego, se coloca en cada recipiente la dosis correspondiente para cada día. Esto permite preparar toda la semana de una sola vez y evitar olvidos o confusiones cuando se está fuera de casa.

Una alternativa práctica es usar varios potes pequeños y guardarlos juntos en una bolsita o estuche. De esta manera, se logra un sistema organizado, fácil de transportar y adaptable a distintas necesidades.

reciclaje de potes de crema

Reutilizar potes de crema no es solo una acción ecológica, sino también una forma inteligente de simplificar tareas cotidianas. Con soluciones accesibles y rápidas, estos envases pueden convertirse en objetos funcionales que aportan orden y practicidad.

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