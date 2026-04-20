20 de abril de 2026 - 09:02

Las cáscaras de papa no las tires, tenés un tesoro en casa: los 4 usos para darles una nueva vida

Este residuo de cocina puede aprovecharse con usos simples que mejoran el hogar y ayudan a reducir el desperdicio diario.

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Por Ignacio Alvarado

Las cáscaras de papa suelen terminar en la basura sin que muchas personas conozcan su potencial dentro del hogar. Sin embargo, su composición rica en almidón y minerales permite aprovecharlas en distintos usos prácticos que combinan reciclaje y ahorro. Reutilizarlas no solo reduce residuos, sino que también aporta soluciones simples para tareas cotidianas.

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A continuación, cuatro ideas fáciles para darles una nueva vida.

1. Limpiador natural para superficies

Gracias a su contenido de almidón, las cáscaras pueden ayudar a remover suciedad leve en utensilios y superficies. Al frotarlas sobre ollas o bandejas, generan un efecto limpiador suave que facilita la tarea sin necesidad de productos químicos.

Este tipo de reciclaje es ideal para quienes buscan alternativas más naturales dentro del hogar.

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2. Fertilizante casero para plantas

Otro de los usos más comunes es emplearlas como abono. Al descomponerse, las cáscaras liberan nutrientes que enriquecen la tierra y favorecen el crecimiento de plantas.

Se pueden colocar directamente en macetas o compostarlas junto con otros residuos orgánicos. Esta práctica mejora el cuidado del jardín y reduce el desperdicio.

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3. Snack crujiente y económico

Las cáscaras también pueden convertirse en un alimento. Lavadas y horneadas con un poco de aceite y sal, se transforman en un snack crocante y sabroso.

Este uso no solo evita tirar comida, sino que además permite aprovechar al máximo los ingredientes en la cocina.

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4. Eliminador de olores

Otra alternativa es utilizarlas para neutralizar olores en recipientes o superficies. Su composición ayuda a absorber aromas desagradables, especialmente en espacios cerrados como tachos o tuppers.

Este tipo de usos resulta práctico y económico, ya que no requiere comprar productos adicionales.

Aprovechar las cáscaras de papa es una forma simple de aplicar el reciclaje en la vida diaria. Con pequeños cambios, es posible reducir residuos y encontrar soluciones útiles dentro del hogar.

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