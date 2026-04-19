Los platos viejos no los tires, son un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Un plato roto suele terminar en la basura sin pensarlo dos veces. Sin embargo, en el reciclaje DIY crece una tendencia que propone mirar esos restos con otros ojos. Lo que parece inútil puede convertirse en piezas funcionales y decorativas en casa , con un valor que va mucho más allá de lo económico.

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Detrás de esta idea no solo hay reciclaje, sino creatividad aplicada al hogar. Con pocos materiales y algo de tiempo, es posible darles una segunda vida a esos fragmentos. Dos propuestas DIY están ganando popularidad por su simpleza y resultado visual, sorprendiendo a quienes buscan soluciones prácticas.

Cada idea es única y aporta un toque artesanal a distintos lugares de casa.

Una de las formas más sencillas y atractivas de reutilizar platos rotos es transformarlos en un bebedero colgante para pájaros. Esta opción no solo ayuda al medio ambiente, sino que también suma un detalle decorativo al jardín o balcón.

Cómo hacer un reloj de pared con un diseño original

Otra idea que está ganando terreno es la creación de relojes de pared a partir de platos rotos o enteros reutilizados. Este proyecto combina reciclaje con diseño y permite obtener un objeto decorativo completamente personalizado.

Materiales necesarios:

Plato de cerámica.

de cerámica. Broca de diamante.

de diamante. Agua.

Plastilina.

Rotulador indeleble.

indeleble. Plantilla de círculos.

de círculos. Mecanismo de reloj.

de reloj. Llave de vaso.

Paso a paso:

Comenzá marcando el centro del plato con el rotulador, utilizando la plantilla de círculos para mayor precisión. Luego, colocá plastilina alrededor de ese punto para formar una pequeña barrera que retenga agua. Verté un poco de agua sobre la zona marcada y, con mucho cuidado, utilizá la broca de diamante para perforar lentamente. El agua ayudará a evitar el sobrecalentamiento y posibles roturas. Una vez hecho el agujero, limpiá bien la superficie e insertá el mecanismo del reloj desde la parte trasera. Ajustalo firmemente con la llave de vaso para que quede seguro. Por último, colocá las agujas y verificá que funcionen correctamente.

reciclaje de platos WEB

Reutilizar platos viejos o rotos no solo evita desperdicios, sino que abre la puerta a crear objetos únicos y funcionales. Con ideas simples como un bebedero o un reloj, es posible transformar lo descartado en piezas con identidad propia y valor dentro del hogar.