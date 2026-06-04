Las bandejitas de aluminio suelen descartarse después de una comida, pero pueden reutilizarse en proyectos de reciclaje decorativo. Su textura flexible, brillo metálico y poco peso las vuelven ideales para crear adornos sin gastar de más. La propuesta más simple es transformarlas en flores metálicas para colgar en la pared, decorar una maceta o armar un móvil liviano.

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Reciclaje guardá las bandejitas de aluminio y transfórmalas en un maravilloso adorno para tu casa (3)

Reciclaje guardá las bandejitas de aluminio y transfórmalas en un maravilloso adorno para tu casa (1)

El secreto está en unificar el diseño. Si se pintan todas las piezas de un mismo color, el adorno se ve más prolijo.

También queda muy bien combinar aluminio natural con blanco, negro mate, dorado viejo o verde oliva.

Precauciones importantes

El aluminio cortado puede dejar bordes filosos. Por eso conviene usar guantes, no dejar piezas sueltas al alcance de chicos y doblar o cubrir los bordes.

No uses bandejas sucias o con grasa pegada, porque la pintura no se adhiere bien y puede quedar olor.