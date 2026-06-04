4 de junio de 2026 - 13:45

Reciclaje: guardá las bandejitas de aluminio y transfórmalas en un maravilloso adorno para tu casa

Con limpieza, tijera y pintura, esas bandejitas livianas pueden convertirse en flores metálicas, móviles o adornos de pared.

Reciclaje guardá las bandejitas de aluminio y transfórmalas en un maravilloso adorno para tu casa (2)
Por Andrés Aguilera

Las bandejitas de aluminio suelen descartarse después de una comida, pero pueden reutilizarse en proyectos de reciclaje decorativo. Su textura flexible, brillo metálico y poco peso las vuelven ideales para crear adornos sin gastar de más. La propuesta más simple es transformarlas en flores metálicas para colgar en la pared, decorar una maceta o armar un móvil liviano.

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Materiales necesarios

  • Bandejitas de aluminio limpias.
  • Agua caliente y detergente.
  • Tijera fuerte.
  • Guantes, para evitar cortes.
  • Pintura acrílica o aerosol.
  • Silicona caliente o pegamento fuerte.
  • Cartón, madera fina o aro metálico como base.
  • Hilo, tanza o alambre fino.
Reciclaje guardá las bandejitas de aluminio y transfórmalas en un maravilloso adorno para tu casa (3)

Paso a paso para hacer flores metálicas

  • Lavá bien la bandeja para sacar grasa y restos de comida.
  • Secala por completo.
  • Cortá la base plana de la bandejita.
  • Dibujá pétalos o formas de hojas sobre el aluminio.
  • Recortá con cuidado, usando guantes.
  • Doblá apenas los bordes para dar relieve.
  • Pintá las piezas o dejalas plateadas.
  • Pegalas sobre una base formando flores, ramas o figuras abstractas.
  • Agregá hilo o tanza para colgar.
Reciclaje guardá las bandejitas de aluminio y transfórmalas en un maravilloso adorno para tu casa (1)

Cómo lograr que no parezca basura reciclada

El secreto está en unificar el diseño. Si se pintan todas las piezas de un mismo color, el adorno se ve más prolijo.

También queda muy bien combinar aluminio natural con blanco, negro mate, dorado viejo o verde oliva.

Precauciones importantes

El aluminio cortado puede dejar bordes filosos. Por eso conviene usar guantes, no dejar piezas sueltas al alcance de chicos y doblar o cubrir los bordes.

No uses bandejas sucias o con grasa pegada, porque la pintura no se adhiere bien y puede quedar olor.

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