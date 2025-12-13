Con estética Belle Époque, arte pictórico y un relato existencialista: así es el mejor juego del año

La noche de The Game Awards 2025 en Los Ángeles dejó un resultado impactante. Por primera vez, un juego debut de estudio se coronó como el gran ganador, transformándose en un auténtico fenómeno que desafía a todas las empresas mundiales.

La industria, acostumbrada a que el tamaño de los presupuestos defina al ganador, vio cómo Clair Obscur: Expedition 33 se alzaba con el máximo galardón, además de llevarse un total de nueve estatuillas, superando el récord previo. Este RPG, inspirado en la Belle Époque , no solo ganó, sino que reescribió la historia del evento.

El título, desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive, es la prueba de una tendencia clave en el gaming : las apuestas narrativas y arriesgadas dominan frente al músculo financiero.

La victoria de Clair Obscur: Expedition 33 en los The Game Awards 2025 es un caso de estudio. El título se llevó a casa 9 premios de sus 13 nominaciones, la cifra más alta en la historia del show.

Las estatuillas incluyeron el premio a GOTY 2025 , Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte y Mejor Banda Sonora. Además, la actriz Jennifer English fue reconocida con el galardón a Mejor Actuación por su papel como Maelle.

El juego de rol se impuso a contendientes de alto calibre como Death Stranding 2: On the Beach, Hades II y Hollow Knight: Silksong, demostrando que una experiencia íntima, bien escrita y con un fuerte estilo visual puede batir a los grandes.

El mensaje del gaming: el éxito indie en un mercado desigual

La coronación de un videojuego independiente subraya una verdad incómoda en el sector. Mientras el mercado global de videojuegos proyectó ingresos de 188.8 mil millones de dólares en 2025, la industria despidió a unas 35 mil personas en las tres temporadas previas, mostrando un crecimiento económico que no "derrama" hacia los trabajadores.

En este contexto de concentración de capital, el triunfo de estudios pequeños como Sandfall Interactive (un equipo de unas pocas decenas de desarrolladores) es un faro de esperanza. Es un llamado de atención para las compañías triple AAA: los jugadores valoran cada vez más la visión creativa sin la necesidad de battle passes o precios de lanzamiento inflados.

La temporada de premios también reconoció a otros títulos no AAA: Hades II ganó Mejor Juego de Acción, Hollow Knight: Silksong ganó Mejor Juego de Acción/Aventura, y Balatro se llevó el premio a Mejor Juego Independiente en los DICE Awards 2025. El 2025 fue el año en que la calidad se impuso al presupuesto.

La narrativa existencialista: Claroscuro, Belle Époque y el RPG que redefinió el género

Clair Obscur: Expedition 33 es un videojuego de rol (RPG) desarrollado por el estudio francés Sandfall Interactive,. El equipo de desarrollo, encabezado por Guillaume Broche (exproductor de Ubisoft), se enfoca en ofrecer historias increíbles con personajes fascinantes en magníficos mundos de fantasía en experiencias para un solo jugador,.

El RPG está profundamente inspirado en la Belle Époque, un período histórico francés, lo que le otorga una identidad visual única. La estética del juego se define por su estilo pictórico y el uso dramático del claroscuro, elementos que le valieron el premio a Mejor Dirección de Arte en The Game Awards 2025.

A nivel temático, el juego ha sido aclamado por su narrativa, ofreciendo una historia de corte dramático y existencialista. Aunque se juega con mecánicas de RPG por turnos que recuerdan al JRPG clásico, los jugadores destacaron la complejidad de su trama, especialmente los finales, que son "increíblemente bien escritos" a pesar de ser dolorosos o agridulces. Además, su partitura musical, reconocida con el premio a Mejor Banda Sonora y Música, complementa la atmósfera y la visión creativa del estudio.