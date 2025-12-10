Se viene el eclipse más largo del siglo: 6 minutos de noche total que no se repetirá en 100 años

El 2 de agosto de 2027 la astronomía volverá a concentrar la mirada del mundo. Ese día, un eclipse solar total se extenderá durante 6 minutos y 22 segundos , una duración excepcional que lo convertirá en el eclipse más largo del siglo XXI y uno de los más extensos de la historia reciente, solo superado por el de 1991.

La NASA ya tiene calculado con precisión el fenómeno gracias a modelos matemático s que permiten prever la posición de la Tierra y la Luna desde el año 4000 a.C. hasta el año 8000. Esa capacidad de predicción explica por qué, con dos años de anticipación, ya hay millones de personas planificando viajes y experiencias para vivir el evento en primera fila.

La mayoría de los eclipses totales dura apenas unos minutos. En este caso, una combinación poco frecuente de factores astronómicos prolongará la oscuridad.

La franja de totalidad cruzará tres continentes y países como España, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Somalia, en un recorrido de más de 15.000 km.

Por un lado, la Tierra estará en el afelio, su punto más alejado del Sol. Eso hará que el disco solar se vea ligeramente más pequeño. Al mismo tiempo, la Luna se encontrará cerca del perigeo, su mayor cercanía con la Tierra , por lo que su disco aparente será más grande. El resultado: la Luna cubrirá el Sol de manera más “holgada” y durante más tiempo.

El tercer factor clave es la trayectoria de la sombra , que cruzará zonas cercanas al Ecuador. Esa geometría permite que la umbra —la parte más oscura de la sombra lunar— recorra un tramo más largo sobre la superficie terrestre. Según los cálculos, se moverá a unos 258 kilómetros por hora , a lo largo de unos 15.227 kilómetros y cubriendo alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados .

Luxor, el epicentro del espectáculo global

El eclipse será visible desde África, Europa, Oriente Medio y Asia, pero el punto de mayor duración estará en Luxor, Egipto, donde la fase de totalidad alcanzará el máximo de 6 minutos y 22 segundos. Allí, en pleno valle del Nilo y rodeado de templos y vestigios de antiguas civilizaciones, el día se convertirá en noche en cuestión de segundos.

La sombra comenzará en el océano Atlántico y atravesará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Luxor se perfila como destino privilegiado por su cielo habitualmente despejado y su posición estratégica en el centro de la franja de totalidad. Se esperan operativos especiales, paquetes turísticos, cruceros y hasta vuelos diseñados para seguir el trayecto del eclipse.

Astrónomos y turistas ya planifican su viaje, mientras las agencias espaciales insisten en el uso de lentes certificados y filtros especiales para observar el eclipse de forma segura.

Cómo verlo de forma segura y el rol de la tecnología

La NASA insiste en un punto: nunca mirar el Sol sin protección adecuada. Solo durante la fase de totalidad —y únicamente dentro de la franja donde la Luna cubre por completo el disco solar— se puede observar a ojo desnudo. En todos los demás momentos se recomiendan lentes certificados ISO 12312-2 y telescopios o binoculares con filtros específicos.

El eclipse de 2027 también será un evento tecnológico. Habrá transmisiones globales en alta definición y se preparan experiencias de realidad aumentada para seguir el fenómeno desde cualquier lugar del mundo. Los especialistas señalan que, para entonces, herramientas que hoy parecen ciencia ficción podrían ofrecer formas inmersivas de vivir el evento.

Más allá de los avances científicos, el eclipse volverá a unir ciencia y cultura. Ciudades como Luxor combinarán observatorios, charlas y actividades con el entorno milenario de templos y ruinas. Lo que antes fue interpretado como una señal de los dioses, hoy se vive como un triunfo del conocimiento: un fenómeno celeste previsto al segundo, capaz de emocionar a generaciones enteras. Quienes estén allí el 2 de agosto de 2027 sabrán que están viendo algo que no se repetirá en un siglo.