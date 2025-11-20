20 de noviembre de 2025 - 21:25

Una misteriosa roca hallada en Marte causó asombro entre los expertos de la NASA

Nombrada “Phippsaksla”, la pieza con alto contenido de hierro y níquel fue descubierta en el cráter Jezero y los científicos sugieren que su origen está fuera del planeta rojo.

Científicos de la NASA quedaron desconcertados tras el hallazgo de una misteriosa roca en Marte&nbsp;

Científicos de la NASA quedaron desconcertados tras el hallazgo de una misteriosa roca en Marte 

Foto:

Por Redacción Mundo

Los científicos de la NASA han expresado su desconcierto tras el hallazgo de una misteriosa roca en la superficie del cráter Jezero de Marte. El vehículo explorador Perseverance, utilizando su SuperCam, encontró este objeto que contiene un alto contenido de hierro y níquel.

Leé además

Científicos de la NASA encontraron posibles rastros de vida en Marte.

Atención: científicos de la NASA detectaron posibles rastros de vida en Marte

Por Redacción Sociedad
Un estudio de la NASA revela una sorpresiva reactivación del Sol tras 200 años

Un estudio de la NASA revela una sorpresiva reactivación del Sol tras 200 años

Por Redacción Sociedad

La roca ha sido nombrada “Phippsaksla” y las primeras conjeturas sugieren que podría tratarse de un “meteorito metálico” que se desprendió de un asteroide. El descubrimiento se considera completamente “inusual” por parte de los expertos de la agencia espacial estadounidense, ya que es raro encontrar objetos con estas propiedades en el suelo marciano.

Origen extraterrestre

La composición de “Phippsaksla” sugiere de manera contundente que no pudo haberse formado en el planeta rojo, sino que su origen proviene de algún otro lugar del Sistema Solar. La geóloga y operadora del Perseverance, Candice Bedford, fundamentó que esta combinación de elementos "se asocia generalmente con meteoritos de hierro y níquel formados en el núcleo de grandes asteroides".

Phippsaksla / meteorito en Marte

El especialista en Física Planetaria y Espacial, Gareth Dorrian, señaló que “es muy probable que este objeto en Marte proceda del cinturón de asteroides”. Dorrian también explicó que esta clase de meteoritos son "bastante resistentes a la erosión química y tienen más probabilidades de sobrevivir a la ardiente caída a través de la atmósfera de un planeta”.

Naturaleza "exótica"

El equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio reveló que el objeto estaba cubierto con pequeñas protuberancias, conocidas por los geólogos como "esférulas".

Debido a la naturaleza “exótica” de ‘Phippsaksla’, los miembros de la NASA han planteado que necesitarán más tiempo para analizarla y obtener precisiones, para saber si efectivamente se trata de un meteorito.

Si bien las esférulas se forman por el rápido enfriamiento de gotas de roca fundida durante erupciones volcánicas o por la condensación de roca vaporizada por el impacto de un meteorito en la Tierra, este fenómeno en Marte podría sugerir que la roca se formó cuando la superficie marciana estaba salpicada de volcanes activos en el pasado lejano.

Si se demuestra finalmente que la roca cayó del espacio, Perseverance se clasificará entre los vehículos exploradores que han investigado a estos raros y fascinantes visitantes marcianos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un asteroide podría impactar en la Luna y la NASA considera un riesgoso plan lanzando un arma nuclear

Un asteroide podría impactar en la Luna y la NASA considera lanzar un arma nuclear para frenarlo

Por Redacción Mundo
Los aerosoles disminuyeron en Europa Estados Unidos y China lo que redujo la reflexión solar y aceleró la absorción de energía.

Un estudio de la NASA confirmó que la Tierra perdió su simetría y se está oscureciendo: causas y efectos

Por Redacción
El New Glenn, el cohete pesado de Blue Origin, despegará desde Cabo Cañaveral con la misión ESCAPADE rumbo a Marte.

Jeff Bezos va por Marte y hoy lanza el poderoso cohete New Glenn

Por Redacción Mundo
Por un incendio evacuaron la cumbre COP30 en Brasil 

Un inesperado incendio obligó a evacuar la cumbre climática COP30 en Brasil

Por Redacción Mundo