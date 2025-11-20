Una misteriosa roca hallada en Marte causó asombro entre los expertos de la NASA

Los científicos de la NASA han expresado su desconcierto tras el hallazgo de una misteriosa roca en la superficie del cráter Jezero de Marte . El vehículo explorador Perseverance, utilizando su SuperCam, encontró este objeto que contiene un alto contenido de hierro y níquel.

La roca ha sido nombrada “Phippsaksla” y las primeras conjeturas sugieren que podría tratarse de un “meteorito metálico” que se desprendió de un asteroide. El descubrimiento se considera completamente “inusual” por parte de los expertos de la agencia espacial estadounidense, ya que es raro encontrar objetos con estas propiedades en el suelo marciano.

La composición de “Phippsaksla” sugiere de manera contundente que no pudo haberse formado en el planeta rojo, sino que su origen proviene de algún otro lugar del Sistema Solar. La geóloga y operadora del Perseverance, Candice Bedford, fundamentó que esta combinación de elementos "se asocia generalmente con meteoritos de hierro y níquel formados en el núcleo de grandes asteroides".

El especialista en Física Planetaria y Espacial, Gareth Dorrian, señaló que “es muy probable que este objeto en Marte proceda del cinturón de asteroides” . Dorrian también explicó que esta clase de meteoritos son "bastante resistentes a la erosión química y tienen más probabilidades de sobrevivir a la ardiente caída a través de la atmósfera de un planeta”.

El equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio reveló que el objeto estaba cubierto con pequeñas protuberancias, conocidas por los geólogos como "esférulas".

Debido a la naturaleza “exótica” de ‘Phippsaksla’, los miembros de la NASA han planteado que necesitarán más tiempo para analizarla y obtener precisiones, para saber si efectivamente se trata de un meteorito.

Si bien las esférulas se forman por el rápido enfriamiento de gotas de roca fundida durante erupciones volcánicas o por la condensación de roca vaporizada por el impacto de un meteorito en la Tierra, este fenómeno en Marte podría sugerir que la roca se formó cuando la superficie marciana estaba salpicada de volcanes activos en el pasado lejano.

Si se demuestra finalmente que la roca cayó del espacio, Perseverance se clasificará entre los vehículos exploradores que han investigado a estos raros y fascinantes visitantes marcianos.