Un inesperado incendio obligó a evacuar la cumbre climática COP30 en Brasil

Un incendio obligó a la evacuación de urgencia del pabellón central de la cumbre climática COP30 en Belém, Brasil . El siniestro se registró hoy jueves en la denominada Zona Azul, el área administrada por las Naciones Unidas que alberga las salas de reuniones, los pabellones de los países y organizaciones internacionales, y donde se celebran las negociaciones oficiales.

Otro infernal incendio en Caballito: un hombre muerto y varios heridos en un hotel familiar

El fuego se inició poco después de las 14:00 hora local mientras ministros de todo el mundo llevaban a cabo negociaciones sobre temas cruciales como la financiación climática y la transición energética , a solo un día de que finalice la conferencia organizada por la ONU.

Las llamas abrieron un agujero en el techo y alcanzaron otras estructuras del recinto. El humo comenzó a propagarse en el interior, provocando que miles de asistentes a la conferencia fueran evacuados. Decenas de personas fueron evacuadas por los Bomberos del estado de Pará, en cumplimiento de la ley de seguridad del lugar.

Mientras el personal de seguridad y de la ONU se apresuraba con extintores para intentar contener el fuego, muchos asistentes escaparon del lugar gritando "¡fuego! ¡fuego!". Equipos de bomberos también intervinieron con autobombas.

Menos de una hora después de activadas las alarmas, el incendio fue controlado. El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, y el gobernador de Pará, Helder Barbalho, confirmaron que las llamas fueron contenidas alrededor de las 14:30 hora local y no se registraron heridos.

El gobernador Barbalho declaró a TV Globo que los equipos técnicos están investigando dos posibles causas del incendio: una falla en un generador o un cortocircuito en una tribuna o stand.

Embed URGENTE: Sede da Cop 30, em Belém, é evacuada em meio a incêndio. Líderes estrangeiros, delegações e jornalistas tiveram de sair às pressas. pic.twitter.com/Lho0hEH7Nv — Renato Souza (@reporterenato) November 20, 2025

Pese al incidente, el Ministro Sabino aseguró a los medios que "No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito". El ministro reafirmó que la COP acabará mañana como está previsto. La organización quedó a la espera de la autorización del cuerpo de bomberos para reanudar las actividades.

El área afectada por el fuego, la Zona Azul, fue el mismo lugar donde el secretario general de la ONU, António Guterres, había ofrecido una conferencia de prensa unas horas antes.

El desarrollo de la COP30 ha estado marcado por problemas logísticos en Belém, ciudad puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructura y los altos precios del alojamiento. Una vez iniciada la conferencia, la ONU incluso envió una carta a la Presidencia brasileña quejándose sobre aspectos de infraestructura y pidiendo aumentar los efectivos de seguridad tras una irrupción forzada de indígenas.