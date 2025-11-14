Una impresionante explosión e incendio en un polo industrial sacuden a Ezeiza

Una impresionante explosión , cuyo origen se desconoce, se produjo este viernes por la noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini , cerca de la localidad bonaerense de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotaron varias fábricas, generando alerta y temor entre los vecinos de la zona.

En tanto, en los centros de salud cercanos ya recibieron alrededor de 20 heridos leves , además de dos policías y una embarazada intoxicados y un infartado, mientras los rescatistas aguardan que los bomberos puedan controlar las llamas para verificar si hay víctimas fatales.

En medio de esta preocupante situación, las autoridades emitieron un alerta rojo para toda esa región del conurbano y las localidades vecinas, ya que se había formado una enorme nube negra, cargada de sustancias tóxicas y potencialmente peligrosas.

Según supo Noticias Argentinas, el siniestro se produjo cerca de las 21 en una empresa de agroquímicos, aunque también resultaron afectadas por la onda expansiva una fábrica de plásticos, otra de pinturas y otra de gomas , y rápidamente se originó una enorme columna de humo.

También fue alcanzado el depósito de Iron Mountain, una papelera que había sufrido otro incendio en 2014 , cuando tenía su sede en el barrio porteño de Barracas, y en el cual fallecieron nueve bomberos, al derrumbarse uno de los muros del depósito.

En tanto, varias dotaciones de bomberos de la zona -Ezeiza, Guernica, Lomas de Zamora y Lanús- trabajaban intensamente en el lugar y por el momento se desconoce si había personas en la fábrica al momento de registrarse la explosión.

La fuerte estampida se escuchó a varios kilómetros de distancia, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y produjo fuertes vibraciones en las viviendas ubicadas en las inmediaciones, en muchas de las cuales se rompieron vidrios y ventanales. Algo similar sucedió en el centro comercial Los Nogales, ubicado en Tristán Suárez, donde estallaron las vidrieras de muchos comercios.

Además, la policía decidió cortar el tránsito vehicular en la autopista Ezeiza-Cañuelas, a modo de prevención, y para permitir el paso de autobombas, ambulancias y patrulleros.

Y según el reporte de los vecinos se sentía un aroma particular en la zona, similar al de la pólvora, aunque se trataría de alguna sustancia tóxica, por lo que las autoridades solicitaron a los residentes que permanezcan en sus hogares.

En ese sentido, la intendencia de Virrey del Pino -en el partido de La Matanza- solicitó a sus vecinos “no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas”, ante el peligro de que la onda expansiva alcance esa zona del conurbano, aunque según los expertos la columna de humo se dirigía hacia San Vicente.

Por su parte, Granados indicó en declaraciones al canal Todo Noticias que “hay heridos leves. Fueron varias explosiones muy fuertes, pero no sabemos como se originaron. Ahora estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”.

En las redes, rápidamente se viralizaron cientos de videos de los vecinos, en uno de los cuales podia observarse corriendo a los operarios de una de las empresas, buscando resguardo cuando se produjo el impactante estallido.