14 de noviembre de 2025 - 21:02

Mendoza, con calor y alerta por tormentas este sábado: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo adelantó una jornada veraniega y donde persiste la alerta por tormentas. Cómo estará el tiempo en alta montaña.

Alerta por tormentas en Mendoza

Alerta por tormentas en Mendoza

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La provincia de Mendoza continúa con alerta vigente por tormentas y posible caída de granizo para este sábado 15 de noviembre. A su vez, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa y probabilidades de viento zonda en la zona de precordillera y Malargüe.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 16°C. Además, hay pronóstico de precipitaciones en la zona de alta montaña.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a los departamentos de San Martín, Lavalle, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz. Así también persiste una alerta amarilla por vientos en San Rafael y General Alvear.

Alerta por tormentas

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo habrá un descenso en la temperatura por el ingreso de un frente frío con vientos del sur y persisten las probabilidades de precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 17°C.

Mientras que el lunes será una jornada algo nublada donde volverá a subir abruptamente la temperatura. La máxima será de 33°C y la mínima de 13°C.

