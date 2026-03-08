Fuerte temporal en Mendoza: viviendas inundadas, rutas cortadas, árboles caído y personas evacuadas

Luego de las alertas en las últimas horas, finalmente este sábado por la tarde se registraron tormentas fuertes en distintas zonas de Mendoza . La situación fue tan alarmante, que las autoridades de la provincia suspendieron el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia ante las adversidades climáticas.

Después de las 18, las intensas lluvias se hicieron presente en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú, noreste y norte de Uspallata, con una gran acumulación de agua en las calles. Mientras que se registraron lluvias moderadas en Luján, Lavalle y Junin.

En este contexto, se registraron inundaciones en calles, viviendas, acequias y zanjones , donde algunas personas tuvieron que ser rescatadas y otras quedaron varadas, así como también cortes en rutas y caídas de árboles, que afectaron la rutina de los mendocinos.

En este sentido, Defensa Civil informó acerca de los daños registrados hasta las 21 horas de este sábado: son 193 los casos reportados, siendo un número alarmante en comparación con las recientes tormentas.

-Rutas cortadas: RN 7, RP 52 y RP 13.

Total: 5

CAPITAL:

-Viviendas anegadas: 6

-Cables cortados: 1

-Personas rescatadas: 1

-Faltante rejillas: 4

Total: 12

GODOY CRUZ:

-Filtraciones de techo: 14

-Árboles y ramas caídas: 6

-Viviendas inundadas: 15

-Derrumbe de techo y pared: 2

-Cables cortados: 1

-Desborde canal: 2

-Faltante rejillas: 5

-Asfalto levantado: 1

-Socavón: 1

Total: 47

LAS HERAS:

-Viviendas inundadas: 3

-Calles anegadas: 2

-Cables cortados: 1

-Desborde: 1

-RP 13 y RP 52 intransitable.

Total: 9

LUJÁN:

-Personas evacuadas de distintas cabañas: 45

-Árbol caído: 1

-Poste caído: 1

-Socavón: 1

Total: 48

GUAYMALLÉN:

-Vivienda anegadas: 10

-Derrumbe pared: 2

-Ramas y arboles caído: 4

-Cable caído: 1

-Socavón: 5

-Faltante de rejilla: 1

Total: 23

MAIPÚ:

-Cable cortado: 1

Total: 1

JUNÍN:

-Árboles caídos. 4

-Vivienda anegada: 1

Total: 5

MALARGÜE:

-Vivienda anegadas: 18

-Filtraciones: 25

Total: 43

Total de novedades: 193

Inundación en el Hospital El Carmen

Ante las intensas lluvias registradas hoy en Mendoza, OSEP informa que se produjo el ingreso de agua en algunos sectores del Hospital El Carmen. Se trata de un edificio de antigua construcción y, debido a la magnitud de las precipitaciones, se registraron filtraciones puntuales.

Actualmente, los equipos de mantenimiento y servicios generales se encuentran trabajando para retirar el agua y normalizar los espacios afectados.

Se informa que los servicios del hospital continúan funcionando con normalidad y los sistemas informáticos de la obra social no han sido afectados.