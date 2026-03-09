La sorpresiva reunión de Sergio Massa con un intendente peronista en Mendoza: de qué hablaron

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 fue una vidriera política no solo para los candidatos que asoman en el oficialismo provincial , sino también para la oposición . Es el caso del intendente de Maipú, Matías Stevanato , uno de los dirigentes que podría encabezar la boleta provincial del PJ en 2027 .

En medio de su intensa agenda vendimial , el jefe comunal mantuvo una reunión con un dirigente nacional del peronismo : el excandidato presidencial Sergio Massa .

Stevanato compartió una foto con el exministro de Economía de Alberto Fernández en su cuenta de X : “Recibimos a @SergioMassa , que nos visitó durante la Fiesta Nacional de la Vendimia , y charlamos sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza ”.

De la reunión también participó Emiliano Sallei , el concejal electo del PJ en Maipú . Stevanato señaló que ese fue uno de los temas de conversación con Massa.

“También pudimos compartir ideas sobre un logro histórico : en Maipú volvimos a ganar una elección de medio término después de 25 años ”, sostuvo.

Según pudo saber Los Andes, Massa también se reunió con el equipo de trabajo del Frente Renovador Mendoza, que encabeza la diputada provincial Gabriela Lizana. El dirigente nacional recibió información sobre la situación que atraviesa el sector vitivinícola y las pymes de Mendoza, contaron desde la organización política.

En cuanto a los dirigentes del PJ Mendoza, Massa solo se reunió con Stevanato, aunque “mantiene diálogo fluido con todos”, según señalan fuentes cercanas. El encuentro con el maipucino se dio en un sunset organizado para figuras políticas y empresarios por la Fundación Grupo América, de Daniel Vila, el sábado pasado en El Challao.

El análisis de Matías Stevanato sobre el peronismo a nivel provincial y nacional

Antes de su reunión con Massa, Stevanato trazó definiciones acerca del peronismo, tanto a nivel provincial como nacional. En contacto con la prensa en el Desayuno Real del viernes pasado, indicó que “es positivo lo que está pasando en el Justicialismo y siempre veo el vaso medio lleno".

"Creo que tuvimos muy buenas elecciones y, de cara a 2027, se va a dar una renovación muy fuerte dentro del justicialismo de Mendoza, tratando de integrar un gran frente que le genere una opción a los mendocinos frente al gobierno actual”, consideró a nivel provincial.

En esa renovación a la que hace referencia —sin mencionar directamente al kirchnerismo, sector que hoy está enfrentado con la conducción del PJ Mendoza— explicó: “Es una renovación de métodos; es trabajar muy cerca de los vecinos, porque lo que ellos votaron en las elecciones municipales fue acompañar las gestiones locales”.

“La verdad es que tanto Flor (Destéfanis) como Fernando (Ubieta), y nosotros en Maipú con Emiliano Sallei, sentimos que la gente valoró eso. Es un cambio de metodología”, sostuvo.

Por otro lado, en su análisis nacional, afirmó que “hay que mirar hacia el futuro” y sostuvo que “el peronismo tiene que tomar todo lo bueno que se hizo y proyectarse hacia 2027 de otra forma. Creo que es clave que pensemos en un gran frente tanto en la provincia como en la Nación”.

En cuanto al acercamiento de Miguel Ángel Pichetto nuevamente al PJ, Stevanato señaló: “Yo a Pichetto lo respeto mucho, tengo muy buena relación con su hijo Juan Manuel. Militamos juntos en la Juventud Peronista y creo que es un dirigente que tiene mucho para aportar a la Argentina que viene”.

“Estamos viviendo procesos muy complicados. Durante estos días he estado con muchos empresarios de la provincia y están preocupados por la caída del consumo, que es muy grave”, consideró.

“Lo que pasa con la vitivinicultura lo van a tratar de maquillar, pero la situación es crítica. La Argentina necesita un gran frente que se dedique más a escuchar que a atacar. Hoy vemos una dirigencia más parecida a un programa de chimentos que a la de un país serio que quiera salir adelante”, completó Stevanato, un día antes de reunirse con Massa.