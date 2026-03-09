Milei vaticinó que China quedará "aislada", habló de la guerra en Irán y le puso fecha a la "liberación de Cuba"

El presidente Javier Milei habló este lunes de un reordenamiento del sistema internacional marcado por los conflictos bélicos, vaticinó la “caída” de varios socios comerciales que “ensucian” a la República Popular de China y habló de una inminente “liberación” de Cuba a raíz de la intervención de Estados Unidos hacia la segunda mitad del año.

“ China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán , y entonces la situación va a ser más pura y limpia”, sostuvo a FM Now desde Nueva York, donde participará de la Argentina Week.

Asimismo, Milei resaltó el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump trabaja en conquistar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia y garantizó que el gobierno republicano intervendrá en Cuba .

“Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte”, anticipó.

“Muchos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Ese tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y errada. Lo que importa es pura y exclusivamente la geopolítica”, afirmó, y agregó: “Hay un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas. Y otra parte tiene que ver con el terrorismo internacional”.

"Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, por decantación caerá Cuba y eso no es más ni menos que una situación transitoria. Pero la consecuencia sería un reordenamiento geopolítico muy fuerte, donde va a quedar aislado China, sus socios caerán y la situación será mas pura y limpia", declaró.

"Es probable que en la segunda mitad del año los procesos bélicos hayan encontrado un final, incluido la liberación de Cuba", vaticinó el libertario.

"Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, se animó a decir.

Para Milei, Irán “no solo que estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda" sino que desarrollaba material nuclear lo que representa una amenaza para el mundo.

“Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo”, destacó sobre su socio geopolítico.

“Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos, por ejemplo, en Latinoamérica con Cuba, con Venezuela y que desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región”, dijo.

“Hasta este momento Estados Unidos venía atacando de manera quirúrgica, se notaba con plena claridad la forma de trabajo donde era claro y evidente la inteligencia israelí, sumada al potencial bélico de Estados Unidos”, subrayó.

Por su parte, afirmó que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo.