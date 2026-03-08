Amnistía Internacional denunció que el Gobierno de Milei "bloquea el acceso a la salud sexual"

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Amnistía Internacional expresó su preocupación por la situación de los derechos de mujeres y diversidades en Argentina . En los últimos años, según advirtió, se registraron retrocesos en políticas vinculadas a la prevención de la violencia de género y al acceso a la salud sexual y reproductiva.

La organización sostuvo que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Milei impactan directamente en programas que buscaban garantizar derechos y acceso a servicios de salud. En ese hilo, alertó que la reducción de recursos y acciones estatales podría “profundizar desigualdades y afectar especialmente a quienes dependen del sistema público”.

“Desde 2023, el gobierno nacional dejó de comprar y distribuir insumos esenciales para garantizar el derecho al aborto , lo que profundiza las desigualdades territoriales y pone en riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes”, indicó.

Además, subrayó que “la distribución de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo cayó drásticamente: entre 2023 y 2024 se redujo en un 81%”.

“A ello se suma que en 2025 el Estado Naciona l no distribuyó preservativos en un contexto en el que la sífilis alcanzó récords históricos”, expresó Amnistía Internacional.

Se debilitó el sistema por el “desfinanciamiento”

Al mismo tiempo, la entidad sostuvo que “se debilitaron las campañas de información y prevención y se desfinanció el Plan Nacional ENIA (Embarazo no Intencional en la Adolescencia), que había contribuido a reducir en un 50% la tasa específica de embarazo adolescente entre 2018 y 2023”.

“En un contexto en el que la razón de la mortalidad materna aumentó un 37% respecto de 2023 , el Estado no solo incumple su obligación de garantizar el derecho al aborto; también se desentiende de implementar políticas de información, prevención y educación en salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo la autonomía, la salud y, en muchos casos, la vida de niñas, adolescentes y mujeres”, agregó.