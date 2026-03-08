8 de marzo de 2026 - 23:54

Fotogalería: así fue "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo que celebró la Vendimia 2026

Tras las intensas tormentas de este domingo, hubo un operativo de limpieza para dejarlo a punto. Puntual, el espectáculo arrancó a las 21.

Con el tradicional show de fuegos artificiales concluyó el espectáculo de Vendimia 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Vendimia 2026 Acto Central

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Marcelo Álvarez - Los Andes
Vendimia 2026 Acto Central&nbsp;

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Marcelo Álvarez - Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Acto Central de la Vendimia 2026

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Todo listo en el teatro griego para el Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
La vicegobernadora Hebe casado en el teatro griego durante la previa del Acto Central de Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa en el teatro griego en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Hubo varios espectáculos musicales en la previa del Acto Central de la Vendimia

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Las 18 candidatas departamentales fueron presentadas al público y esperan a la votación mientras disfrutan del Acto Central de Vendimia,

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
El saludo de despedida de la reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, quien estuvo acompañada por la virreina Sofía Perfumo.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Las voces de vendimia fueron Sergio Coco Gras, Julieta Navarro, Laura Carbonari, Gisella Campos y Julián Imazio,&nbsp;

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fiesta Nacional de la Vendimia &nbsp;“90 Cosechas de una misma cepa”

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Vendimia 2026 Acto Central&nbsp;

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
Vendimia 2026 Acto Central&nbsp;

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 celebró su 90° aniversario con un gran despliegue artístico y la elección de la nueva Reina y Virreina Nacional.

Miles de mendocinos y turistas vivieron este domingo, 8 de marzo, la función del espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, tras su reprogramación por lluvias. Dirigida por Pablo Mariano Perri, esta edición celebró el 90° aniversario de la fiesta mayor de Mendoza con un despliegue artístico que combinó música, teatro y danza.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es la celebración cultural más importante de la provincia y una de las fiestas populares más emblemáticas del país, convocando cada año a miles de personas que llegan para disfrutar de una experiencia única que rinde homenaje al trabajo de la cosecha. En esta edición especial por los 90 años, el espectáculo recuperó elementos históricos y simbólicos que forman parte de la memoria colectiva de los mendocinos.

La fiesta que une a todos los mendocinos

El director Pablo Perri expresó su emoción ante el encuentro con el público: “Es una historia simple, pero que llega al corazón. Una historia que es nuestra y que marca la identidad mendocina”. Asimismo, destacó el legado de quienes impulsaron el origen de la celebración: “Gracias a la visión de Guillermo Cano y Frank Romero Day, que en 1936 pensaron esta fiesta para mostrarnos al mundo, hoy podemos contar quiénes fuimos y quiénes somos”.

También resaltó la apuesta visual del espectáculo: “Es una Vendimia con muchos efectos e impactos visuales. Vuelve la magia de las cajas lumínicas y los efectos en el agua. Estoy muy feliz de que el público pueda disfrutarla”.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó la emoción de celebrar los 90 años de la fiesta y el acompañamiento del público. “Después de tanto trabajo llegó la fiesta número 90. Se vive con mucha alegría. Tuvimos que reprogramar por las lluvias y el clima, pero con la intención de que esta noche pudiéramos conmemorar estos 90 años con una jornada especial, donde la gente pudiera estar tranquila y compartir en el teatro griego”, expresó.

Asimismo, el funcionario subrayó la importancia de sostener esta celebración cultural y el impacto que genera en la provincia. “Emociona ver la cantidad de turistas y mendocinos que han venido. Cuando uno va subiendo al teatro griego es impresionante ver la cantidad de gente que llega para acompañar a sus reinas y disfrutar de la fiesta. Para nosotros es muy importante que el esfuerzo que hace el Gobierno de Mendoza por sostener una fiesta pública como la Vendimia se vea reflejado en todo este público que hoy está aquí”, agregó.

