Fotogalería: así fue "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo que celebró la Vendimia 2026

Tras las intensas tormentas de este domingo, hubo un operativo de limpieza para dejarlo a punto. Puntual, el espectáculo arrancó a las 21.

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El saludo de despedida de la reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, quien estuvo acompañada por la virreina Sofía Perfumo.

Las 18 candidatas departamentales fueron presentadas al público y esperan a la votación mientras disfrutan del Acto Central de Vendimia,

Hubo varios espectáculos musicales en la previa del Acto Central de la Vendimia

Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.

Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026

La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa en el teatro griego en la previa del Acto Central de la Vendimia.

El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.

La vicegobernadora Hebe casado en el teatro griego durante la previa del Acto Central de Vendimia.

Todo listo en el teatro griego para el Acto Central de la Vendimia.

Con el tradicional show de fuegos artificiales concluyó el espectáculo de Vendimia "90 Cosechas de una misma cepa"

El espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 celebró su 90° aniversario con un gran despliegue artístico y la elección de la nueva Reina y Virreina Nacional.

Miles de mendocinos y turistas vivieron este domingo, 8 de marzo, la función del espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, tras su reprogramación por lluvias. Dirigida por Pablo Mariano Perri, esta edición celebró el 90° aniversario de la fiesta mayor de Mendoza con un despliegue artístico que combinó música, teatro y danza.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es la celebración cultural más importante de la provincia y una de las fiestas populares más emblemáticas del país, convocando cada año a miles de personas que llegan para disfrutar de una experiencia única que rinde homenaje al trabajo de la cosecha. En esta edición especial por los 90 años, el espectáculo recuperó elementos históricos y simbólicos que forman parte de la memoria colectiva de los mendocinos.

La fiesta que une a todos los mendocinos El director Pablo Perri expresó su emoción ante el encuentro con el público: “Es una historia simple, pero que llega al corazón. Una historia que es nuestra y que marca la identidad mendocina”. Asimismo, destacó el legado de quienes impulsaron el origen de la celebración: “Gracias a la visión de Guillermo Cano y Frank Romero Day, que en 1936 pensaron esta fiesta para mostrarnos al mundo, hoy podemos contar quiénes fuimos y quiénes somos”.

También resaltó la apuesta visual del espectáculo: “Es una Vendimia con muchos efectos e impactos visuales. Vuelve la magia de las cajas lumínicas y los efectos en el agua. Estoy muy feliz de que el público pueda disfrutarla”.