Andaban en moto y frenaron cuando advirtieron que un puma saltaba para cazar su alimento: el impactante video

Un verdadero "relato salvaje" . Pero no de aquellos que incluyen ataques de ira en personas o reacciones sobresaltadas y exageradas -como las que muestra magistralmente Damián Szifrón en su película homónima-, sino un "relato salvaje" de la naturaleza. Eso fue lo que dos motociclistas captaron en un video con su celular en la Reserva Natural Villavicencio (Las Heras) la semana pasada. Y donde se ve, con una claridad sorprendente, como un puma que habita en esta área protegida se devora a otra especie animal .

Poco más de 60 segundos son los que encierran esta secuencia digna de un documental de NatGeo y donde se observa, en un primer momento, a un grupo de choiques (una especie de ñandú, aunque más pequeño) que emprenden una rauda retirada al costado de la ruta 52 , en el interior de la reserva. No obstante, en cuestión de segundos, la mujer que viajaba en esa moto -probablemente como acompañante del conductor- gira su celular, sin dejar de filmar, y queda filmado cómo un puma se abalanza sobre uno de los choiques y lo sujeta con sus fauces .

Esta ave, que evidentemente no logró reaccionar tan rápido como sus compañeros plumíferos, se convirtió en un aperitivo para el felino . Incluso, y al intentar reconstruir toda la escena, no sería de extrañar que el puma haya llevado ya varios segundos agazapado y al acecho y, cuando pasó la moto y los choiques se distrajeron con este vehículo y sus ocupantes, el predador aprovechó para saltar y cazar a su presa.

Se desconoce quién filmó el video y quienes viajaban en moto en ese instante . Por esto mismo es que las autoridades del Departamento de Fauna Silvestre -a quienes les llegó el registro-, invitaron a quienes lo grabaron a que se pongan en contacto con ellos para poder obtener más información referida al episodio.

Ni los choiques ni los pumas son especies que suelan pulular cerca de la presencia humana , más bien la evitan. Pero este día -entre el martes y miércoles de la semana pasada -, y aprovechando que no había visitantes en ese tramo del área natural, evidentemente los choiques decidieron acercarse al camino para disfrutar del sitio . Ni lerdo ni perezoso, el puma -que suele merodear por la zona- siguió los pasos de las aves, aunque sin emitir sonidos . Cualquier paso en falso podía dejar al felino con las garras y el estómago vacío.

El lugar donde se produjo este espectáculo salvaje de la naturaleza se sitúa en la zona donde terminan los caracoles de Villavicencio, justamente el mismo sector donde el guardaparques y fotógrafo Martín Pérez tomó hace uos meses la instantánea de un puma observando con curiosidad un trípode con otra cámara de fotos. Ello le valió ser presentado en la sociedad, y gracias a otras fotografías tomadas por Pérez, como "el puma fotógrafo".

Cuando la moto con sus dos ocupantes -se desconoce su identidad, aunque en el video se observa que son un hombre y una mujer- se acercó al lugar; la acompañante no quiso dejar pasar la oportunidad de filmar e inmortalizar en su celular aquello que sus ojos veían. Un grupo de choiques corriendo campo traviesa, cerca de la ruta y disfrutando de la tranquilidad de la jornada. Pero ni lo que la mujer que filmó todo ni los choiques habían advertido era que, repentinamente, el puma irrumpió en escena para caza a su presa (quizás, aprovechando la distracción de la moto y que los choiques también se habían distraído).

Cuando la mujer que filmaba todo direccionó su teléfono hacia el otro costado del camino, quedó grabado cómo el puma apretaba con sus dientes al ave que acababa de cazar y lo revoleaba de un lado hacia el otro sin dejar de morderlo. Mientras tanto, una inesperada lluvia de plumas decoraba toda la escena.

Las personas hicieron lo que hay que hacer ante la presencia de un puma

El hecho de que quienes circulaban en moto y filmaron toda la escena no se hayan bajado del vehículo, hayan detenido la marcha y hasta hayan retrocedido sigilosamente para alejarse del puma y su comida -estaban a pocos metros- son prueba de que quienes paseaban por la reserva actuaron de manera correcta. Porque lo que nunca hay que hacer en estos casos es acercarse o intentar intervenir.

Estas son las principales recomendaciones a cómo actuar ante la presencia de un puma:

Mantener la calma .

. No agacharse ni sentarse. Permanecer erguido .

. Estar siempre de frente al animal para tener siempre contacto visual.

para tener siempre contacto visual. No acercarse al animal , sobre todo si está comiendo o con sus crías.

, sobre todo si está comiendo o con sus crías. En caso de estar con niños, tomarlos en brazos para que no corran .

. Alejarse caminando despacio, hacia atrás . No correr.

. No correr. No acorralarlo y dejar siempre una vía de escape.

