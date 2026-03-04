4 de marzo de 2026 - 08:54

Pánico en un barrio privado por la presencia de un puma silvestre

El animal fue registrado merodeando las calles de un country en el partido de Berazategui. Las autoridades montaron un operativo de vigilancia para localizarlo y ponerlo a resguardo.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los vecinos de un barrio privado en la localidad de Hudson viven horas de incertidumbre y temor luego de que detecten la presencia de un puma silvestre dentro del predio. El felino fue registrado por las cámaras de seguridad del complejo, lo que activó un protocolo para garantizar tanto la seguridad de los residentes como la integridad del animal.

Ante el aviso, equipos especializados de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, junto a personal de Seguridad y Defensa Civil, se desplazaron hacia la zona costera de Berazategui. Allí, se mantienen guardias permanentes y operativos de vigilancia para intentar dar con el paradero del ejemplar.

Desde el área de Fauna provincial solicitaron a la población extrema cautela y pidieron evitar cualquier intento de captura o daño al animal por cuenta propia.

Las autoridades indicaron a los vecinos que, en caso de visualizar al animal, deben seguir no acercarse ni intentar alimentarlo, reportar el avistamiento a la línea de Emergencias 911 o a Defensa Civil al 103 y mantener las mascotas a resguardo dentro de las viviendas.

Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, se presentó en el lugar y declaró: "No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día”. Además, remarcó: "El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse".

El puma silviestre es una especie protegida por la Ley 22.421 y cualquier persona que le haga daño deberá responder ante la justicia.

