Edemsa anunció cortes de luz en varios departamentos de Mendoza: las zonas afectadas

Para este miércoles 4 de marzo, Edemsa comunicó mediante sus canales oficiales que habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia de Mendoza por tareas de mantenimiento.
En total son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico: Guaymallén, Las Heras, Tunuyán, Luján, Lavalle, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Guaymallén
Las Heras
Tunuyán
Luján
Lavalle
Maipú
San Carlos
San Rafael