4 de marzo de 2026 - 09:56

Edemsa anunció cortes de luz en varios departamentos de Mendoza: las zonas afectadas

Edemsa ya tiene cortes de luz programados para este miércoles. Se trata de ocho departamentos, donde se realizarán tareas de mantenimiento en diferentes horarios.

Edemsa anunció que el servicio estará afectado en varios departamentos de Mendoza: las zonas afectadas.&nbsp;

Edemsa anunció que el servicio estará afectado en varios departamentos de Mendoza: las zonas afectadas. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este miércoles 4 de marzo, Edemsa comunicó mediante sus canales oficiales que habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia de Mendoza por tareas de mantenimiento.

Leé además

la ciudad sumo el 5º parador inteligente del metrotranvia y refuerza la movilidad segura en el centro

La Ciudad sumó el 5º parador inteligente del Metrotranvía y refuerza la movilidad segura en el centro

Por Redacción
Pánico en un barrio privado por la presencia de un puma silvestre.

Pánico en un barrio privado por la presencia de un puma silvestre

Por Redacción Sociedad

En total son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico: Guaymallén, Las Heras, Tunuyán, Luján, Lavalle, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/2029155980756291857&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz por mantenimiento: zonas y horarios

Guaymallén

  • Entre calles Triunvirato, Las Verbenas, Godoy Cruz y Tirasso; Buena Nueva. De 14:30 a 18:30 h.

Las Heras

  • En la intersección de calle República de Siria con San Miguel y zonas aledañas. De 09:00 a 13:00 h.
  • En la calle Dr. Moreno, entre Avellaneda y Soler. Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Río Negro y San Miguel; El Resguardo. De 09:00 a 13:00 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Refugio de La Cruz y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14:30 a 18:30 h.

Luján

  • En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Productores Mendocinos. De 09:15 a 11:15 h.
  • En la Ruta Nacional N°40. En Arenera Mendocina; Anchoris. de 11:15 a 14:00 h.

Lavalle

  • En la calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276. En la calle Dorrego, entre De la Reta y Roque Sáenz Peña: Las Violetas. De 09:00 a 13:00 h.
  • En la calle San Juan, entre Correa y San Julián. En el barrio Lagunas de Bartolucci. En calle Brizuela, hacia el este de San Juan. En la intersección de calle San Martín con Proyectada V137 y zonas aledañas; Colonia San Francisco. De 09:30 a 13:30 h.

Maipú

  • En la intersección de Julio A. Roca con Fernández Paláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 09:30 a 13:30 h.
  • En el barrio La Sarita, en la Ruta Provincial N°50; Barcala. De 08:30 a 12:30 h.

San Carlos

  • En la calle Videla Castillo, entre Emilio Curto y El Álamo. De 09:30 a 13:30 h.
  • En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Pinilla. De 08:45 a 12:45 h.

San Rafael

  • En la Ruta Nacional N°144, entre El Sosoneado y Loma Amarilla. En la Fundación Ahuekna; El Sosneado. De 08:00 a 12:00 h.
  • Entre las calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club: Las Paredes. De 08:30 a 12:30 h.
  • En calle El Monte, entre Santo Domingo y El Palomar: Cuadro Bombal. DE 15:30 a 19:30 h.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un estudio advierte que las inyecciones para adelgazar no funciona en todos igual.

Confirman que las inyecciones para adelgazar no funcionan igual en mujeres y hombres: el resultado sorprende

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de marzo

Por Redacción Sociedad
Se esperan tormentas para este miércoles en Mendoza.

Cielo nublado y tormentas en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima este miércoles

Por Redacción Política
Una compleja situación envuelve un club de El Carrizal, en Rivadavia, en el que uno de los socios, que presenta una discapacidad, denuncia discriminación por parte de los directivos. | Imagen creada con IA

Polémica en un club de El Carrizal por denuncia de discriminación a una persona con discapacidad

Por Redacción Sociedad