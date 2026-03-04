El emocionante rescate de un veterano de Malvinas a un carancho herido y la coincidencia que los unió

Daniel Ítalo Trubiano , un veterano de la Guerra de Malvinas que formó parte del grupo de la Armada Argentina conocido como “Los Caranchos de la Estepa” , fue protagonista de un conmovedor rescate ambiental mientras regresaba de sus vacaciones junto a su pareja, Carolina Amormino.

El hecho ocurrió en la Ruta 153 , cuando Daniel divisó a un carancho (Caracara plancus) herido a la vera del camino. "Estaba como sentado, en una posición atípica para un carancho", contó el excombatiente.

"Nos acercamos por la espalda y no se movía. Lo tomé entre mis brazos y el animal se dejó agarrar. Lo llevé debajo de un árbol, intentamos darle agua y en la desesperación fuimos a buscar un veterinario a Monte Comán", relató Daniel.

En el lugar los pusieron en contacto con el veterinario Juan Pablo Coniglione , del Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de General Alvear, quien de inmediato activó todos los protocolos .

Daniel y Carolina encontraron al carancho herido al costado de la ruta cuando volvían de vacaciones.

El emocionante rescate de un carancho herido por un veterano de Malvinas y la coincidencia que los unió

El diagnóstico inicial indicó que el ejemplar presentaba un traumatismo craneano y lesiones en uno de sus ojos, compatibles con un posible golpe. "Estaba deshidratado, con signos de haber sido golpeado presuntamente por atropellamiento", detalló el veterinario.

Luego, sumó: "De inmediato se implementó un tratamiento integral que incluyó terapia de sostén, administración de antiinflamatorios, antibióticos e hidratación, junto con monitoreo clínico permanente" y destacó "La intervención fue oportuna y profesional gracias al accionar de Daniel y Carolina".

Con el paso de los días, el ave mostró una notable mejoría: volvió a pararse sobre sus patas y, finalmente, recuperó la capacidad de vuelo. Durante todo el proceso, el veterinario mantuvo informado a Daniel, quien siguió la evolución del animal a través de fotos y videos.

carancho El carancho se recuperó y pudo volar.

Finalmente, tras recibir el alta médica, el carancho fue trasladado y reinsertado en el mismo hábitat donde Daniel y Carolina lo encontraron.

La emotiva coincidencia del nombre

El carancho, cuyo nombre científico es Caracara plancus, es una de las aves más características del paisaje argentino. Fuerte, adaptable, resistente a las inclemencias del tiempo, forma parte del horizonte patagónico y cuyano con la misma naturalidad que el viento y la estepa.

El Batallón de Infantería de Marina 4 (BIM4), unidad de la Armada Argentina asentada históricamente en Río Gallegos, Santa Cruz, lleva con orgullo el apodo de “Los Caranchos de la Estepa”. Durante la Guerra de Malvinas en 1982, sus integrantes defendieron el territorio austral bajo ese nombre que evocaba firmeza, resistencia y pertenencia.

Cuarenta y cuatro años después, ese mismo nombre volvió a aparecer en un contexto completamente distinto: no en un escenario bélico, sino al borde de una ruta mendocina, frente a un ave herida. Desde Biodiversidad y Ecoparque destacaron y agradecieron el accionar responsable de la familia que dio aviso, en un rescate que, además de su importancia ambiental, adquiere un significado particular por la coincidencia histórica.

El gesto cobra un significado profundo. El carancho ya no es solo un símbolo militar o un emblema natural: es el puente entre memoria y presente, entre la defensa del territorio y el cuidado de su biodiversidad.

Comunidad y Estado, una misma responsabilidad

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que las denuncias oportunas permiten actuar con mayor rapidez, reducir el sufrimiento animal y frenar circuitos ilegales que afectan gravemente al patrimonio natural.

Los canales oficiales disponibles para reportar casos de tenencia, venta o captura ilegal de fauna silvestre: