es uno de los Las Grutas, en Río Negro, destinos argentinos más elegidos por familias con chicos gracias a sus mareas amplias y aguas más templadas que otras zonas patagónicas. Ubicada sobre el Golfo San Matías, combina balnearios accesibles, servicios y paisajes únicos. playas extensas,
Por qué es un destino cómodo para familias
Las Grutas se destaca por su
amplitud de playa, que permite elegir sectores tranquilos incluso en temporada alta.
El mar del Golfo San Matías suele tener
temperaturas más cálidas que otros puntos de la Patagonia.
Ideal para familias con chicos el destino argentino con playas extensas y uno de los atardeceres más lindos del país (1)
Además, las mareas generan grandes espacios de arena ideales para jugar. Esto permite que los chicos disfruten de
playa segura y caminatas largas.
Qué hace especiales a sus atardeceres
Uno de los rasgos más conocidos del lugar es el
color del cielo al final del día. Cuando el sol baja sobre el mar, se producen tonos naranjas y rosados intensos.
La geografía del golfo permite ver el horizonte abierto, sin obstáculos.
Por eso muchos visitantes consideran que tiene
uno de los atardeceres más lindos del país. Qué hacer con chicos en Las Grutas
El destino tiene propuestas pensadas para familias.
Entre las más elegidas:
Juegos en la arena durante la marea baja
Caminatas por las
grutas naturales de los acantilados
Excursiones de avistaje de fauna marina
Paseos en bicicleta por la costanera
La ciudad también cuenta con restaurantes, heladerías y plazas.
Cómo llegar y cuándo conviene viajar
Las Grutas se encuentra a unos
15 kilómetros de San Antonio Oeste. Desde Buenos Aires son aproximadamente 1.050 kilómetros por ruta.
También se puede volar a Viedma o Trelew y completar el viaje por tierra.
La temporada fuerte es enero y febrero, pero marzo suele ofrecer clima agradable y menos gente. Las Grutas no es un destino de lujo ni de grandes complejos.