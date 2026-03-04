4 de marzo de 2026 - 12:40

Ideal para familias con chicos: el destino argentino con playas extensas y uno de los atardeceres más lindos del país

Ofrece playas extensas, mar relativamente calmo y atardeceres famosos en la Patagonia. Datos clave para organizar un viaje familiar con chicos.




Las Grutas, en Río Negro, es uno de los destinos argentinos más elegidos por familias con chicos gracias a sus playas extensas, mareas amplias y aguas más templadas que otras zonas patagónicas. Ubicada sobre el Golfo San Matías, combina balnearios accesibles, servicios y paisajes únicos.

Por qué es un destino cómodo para familias

Las Grutas se destaca por su amplitud de playa, que permite elegir sectores tranquilos incluso en temporada alta.

El mar del Golfo San Matías suele tener temperaturas más cálidas que otros puntos de la Patagonia.



Además, las mareas generan grandes espacios de arena ideales para jugar. Esto permite que los chicos disfruten de playa segura y caminatas largas.

Qué hace especiales a sus atardeceres

Uno de los rasgos más conocidos del lugar es el color del cielo al final del día. Cuando el sol baja sobre el mar, se producen tonos naranjas y rosados intensos.

La geografía del golfo permite ver el horizonte abierto, sin obstáculos.



Por eso muchos visitantes consideran que tiene uno de los atardeceres más lindos del país.

Qué hacer con chicos en Las Grutas

El destino tiene propuestas pensadas para familias.

Entre las más elegidas:

  • Juegos en la arena durante la marea baja

  • Caminatas por las grutas naturales de los acantilados

  • Excursiones de avistaje de fauna marina

  • Paseos en bicicleta por la costanera

La ciudad también cuenta con restaurantes, heladerías y plazas.



Cómo llegar y cuándo conviene viajar

Las Grutas se encuentra a unos 15 kilómetros de San Antonio Oeste. Desde Buenos Aires son aproximadamente 1.050 kilómetros por ruta.

También se puede volar a Viedma o Trelew y completar el viaje por tierra.

La temporada fuerte es enero y febrero, pero marzo suele ofrecer clima agradable y menos gente. Las Grutas no es un destino de lujo ni de grandes complejos.

