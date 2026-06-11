Una mujer difundió imágenes de una niñera golpeando a su hija y el caso llegó a la Justicia de Córdoba

La denuncia fue realizada por una madre que aseguró haber descubierto las agresiones al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda mientras se encontraba trabajando.

Un caso de presunta violencia contra menores generó conmoción en la ciudad cordobesa de Jesús María luego de que una madre denunciara a la niñera que cuidaba a sus hijos y difundiera imágenes registradas por las cámaras de seguridad de su vivienda.

La denuncia fue realizada por Yanina Vukasovich, quien aseguró haber descubierto la situación al revisar grabaciones tomadas dentro de su hogar. Según explicó, el episodio ocurrió el 1 de junio mientras ella se encontraba trabajando y los niños permanecían bajo el cuidado de la mujer contratada para asistirlos.

Las imágenes que trascendieron muestran una secuencia en la que una de las menores recibe golpes en una mano y posteriormente una cachetada por parte de la cuidadora durante el horario del almuerzo. El material comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó una amplia repercusión.

Embed Una mama denunció por redes a la niñera que le pegó a su hija. En las imágenes se observa a dos niños pequeños comiendo cuando la cuidadora, le pega primero en la mano a la nena y luego le da una cachetada. El hecho ocurrió en Jesús María durante los primeros días de junio. pic.twitter.com/CnhWPYUapl — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) June 11, 2026 El relato de la madre De acuerdo con el testimonio difundido por Vukasovich, la niñera había trabajado durante aproximadamente cuatro meses para la familia. La mujer sostuvo que existía un vínculo de confianza previo, por lo que el hallazgo de las grabaciones le generó una profunda conmoción.

A través de una publicación en redes sociales, explicó que decidió exponer públicamente lo ocurrido con el objetivo de advertir a otras familias sobre la importancia de supervisar este tipo de situaciones y evitar que hechos similares puedan repetirse.