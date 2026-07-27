27 de julio de 2026 - 12:18

Un mendocino ganó $225 millones en el Brinco con estos 6 números de la suerte

El apostador se quedó con el pozo mayor de una de las modalidades más populares del juego de lotería.

Un mendocino ganó $225 millones en el Brinco

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Un mendocino ganó $225 millones en el Brinco

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Lotería de Santa Fe
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un apostador de Mendoza acertó los seis números del Brinco Tradicional y ganó un premio de $225 millones en el sorteo realizado el domingo 26 de julio, organizado por la Lotería de Santa Fe.

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El afortunado hizo la jugada en una agencia de quiniela de Santa Rosa. Fue el único en acertar la combinación ganadora y se quedó con el pozo mayor de una de las modalidades más populares del juego.

Los números del Brinco Tradicional fueron 05, 08, 11, 14, 28 y 39.

Un mendocino ganó $225 millones en el Brinco

Un mendocino ganó $225 millones en el Brinco

Por otra parte, en el Brinco Junior Siempre Sale, tres jugadores lograron cinco aciertos y se repartieron un pozo cercano a $32 millones ($10.638.412,43 cada uno), según informó la Lotería de Santa Fe.

En este caso, las cifras fueron 02, 08, 09, 24, 30 y 34.

Ahora, el pozo estimado para la próxima edición del Brinco asciende a $280 millones, una cifra que volverá a poner la atención de miles de apostadores de todo el país.

Cuándo y por dónde ver el sorteo del Brinco

Se hace cada domingo a las 21 horas. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Canal 9 (Paraná) y en el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cómo se juega al Brinco

Similar al Quini 6, el Brinco es un juego de azar poceado que se sortea de manera semanal.

El jugador debe elegir 6 números de dos cifras, abarcando un universo que va desde el 00 hasta el 39 (inclusive).

Las apuestas se realizan de forma presencial en las agencias o puntos de venta oficiales de lotería habilitados, donde el sistema carga los dígitos elegidos y emite un ticket impreso que acredita la participación.

Imagen ilustrativa/ Los Andes

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Al ser un juego de carácter poceado, el monto de los premios varía según la recaudación total y los pozos acumulados de jugadas anteriores en las que no hubo ganadores con la máxima cantidad de aciertos.

Los premios del Brinco se distribuyen de la siguiente manera:

  • Primer Premio: se obtiene al acertar los 6 números sortendos.

  • Segundo Premio: corresponde a los apostadores que logren 5 aciertos.

  • Tercer Premio: se otorga a quienes obtengan 4 aciertos.

  • Cuarto Premio: destinado a las jugadas que sumen 3 aciertos.

Con la misma apuesta principal y sin costo adicional, el ticket participa automáticamente en el sorteo paralelo denominado Brinco Junior. Otorga una segunda oportunidad de ganar un pozo fijo establecido para aquellos apostadores que logren acertar los 6 números de su ticket en esta instancia complementaria.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

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