Es una forma simple y económica de transformar ingredientes cotidianos en un postre casero, húmedo y lleno de sabor.

El budín de pan napolitano (muchas veces llamado budín napolitano) es una receta de aprovechamiento: se hace con facturas o pan viejo remojados en leche, y se hornea como budín. En casa queda húmedo, con miga compacta y “tierna”, y suele coronarse con chips de chocolate y nueces.

La promesa es simple: con 5 ingredientes podés lograr un budín bien sabroso, y después (si querés) lo levantás con agregados opcionales.

Qué es el budín de pan napolitano y cómo se come A diferencia del budín de pan tipo flan (más “pudding” y con caramelo), esta versión queda más budín de budinera: se corta en porciones firmes, pero conserva un centro húmedo.

La base suele ser panificados secos (facturas, medialunas del día anterior, bizcochos, pan lactal viejo). Eso aporta sabor y textura, y además evita tirar comida.

Los 5 ingredientes básicos Base (5 ingredientes):

300 g de facturas/panificados secos (o pan viejo)

400–500 ml de leche

3 huevos

150 g de azúcar

60 g de manteca derretida Opcionales para que quede como en las fotos (no cuentan en los 5): Chips de chocolate

Nueces picadas

Un glaseado simple (azúcar impalpable + unas gotas de leche)

Un toque de vainilla o ralladura cítrica Qué es el budín de pan napolitano la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2) Paso a paso para hacerlo en casa Prepará la base Cortá las facturas/pan en trozos. Ponelos en un bowl grande.

Hidratá Calentá apenas la leche (sin hervir) y volcala sobre el panificado. Dejá reposar 10–15 minutos hasta que se ablande bien.

Integrá Aplastá con tenedor o procesá suave (según te guste más liso o con textura). Sumá el azúcar, los huevos y la manteca derretida. Mezclá hasta que quede una preparación homogénea.

Sumá lo “goloso” (opcional) Agregá chips de chocolate y nueces. Reservá un puñadito para espolvorear arriba.

Horneá Volcá en budinera enmantecada (o con papel manteca). Terminá con chips/nueces por encima. Horno 170 °C por 45–55 minutos . Está cuando al pinchar sale sin líquido (algunas miguitas húmedas están bien).

Enfriá y cortá Dejalo 20–30 minutos en el molde, desmoldá y dejalo enfriar bien antes de cortar. Si lo glaseás, hacelo ya frío. Trucos para que quede húmedo, no seco Si tu panificado está muy seco, usá más leche (que quede bien “bebido”).

No lo cocines de más: el budín sigue “asentando” cuando enfría.

Si querés una miga más fina, procesá ; si lo querés rústico, solo aplastá .

Para un toque extra de “panadería”, terminá con glaseado finito y chips por arriba.