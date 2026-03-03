El budín de pan napolitano (muchas veces llamado
budín napolitano) es una : se hace con receta de aprovechamiento facturas o pan viejo remojados en leche, y se hornea como budín. En casa queda húmedo, con miga compacta y “tierna”, y suele coronarse con chips de chocolate y nueces.
La promesa es simple: con
5 ingredientes podés lograr un budín bien sabroso, y después (si querés) lo levantás con agregados opcionales.
Qué es el budín de pan napolitano y cómo se come
A diferencia del budín de pan tipo flan (más “pudding” y con caramelo), esta versión queda más
budín de budinera: se corta en porciones firmes, pero conserva un centro húmedo.
La base suele ser panificados secos (facturas, medialunas del día anterior, bizcochos, pan lactal viejo). Eso aporta sabor y textura, y además evita tirar comida.
Opcionales para que quede como en las fotos (no cuentan en los 5):
Qué es el budín de pan napolitano la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2)
Paso a paso para hacerlo en casa
Prepará la base
Cortá las facturas/pan en trozos. Ponelos en un bowl grande.
Hidratá
Calentá apenas la leche (sin hervir) y volcala sobre el panificado. Dejá reposar
10–15 minutos hasta que se ablande bien.
Integrá
Aplastá con tenedor o procesá suave (según te guste más liso o con textura). Sumá el azúcar, los huevos y la manteca derretida. Mezclá hasta que quede una preparación homogénea.
Sumá lo “goloso” (opcional)
Agregá chips de chocolate y nueces. Reservá un puñadito para espolvorear arriba.
Horneá
Volcá en budinera enmantecada (o con papel manteca). Terminá con chips/nueces por encima. Horno
170 °C por 45–55 minutos. Está cuando al pinchar sale sin líquido (algunas miguitas húmedas están bien).
Enfriá y cortá
Dejalo
20–30 minutos en el molde, desmoldá y dejalo enfriar bien antes de cortar. Si lo glaseás, hacelo ya frío. Trucos para que quede húmedo, no seco
Si tu panificado está muy seco, usá más leche (que quede bien “bebido”).
No lo cocines de más: el budín sigue “asentando” cuando enfría.
Si querés una miga más fina,
procesá; si lo querés rústico, solo aplastá.
Para un toque extra de “panadería”, terminá con
glaseado finito y chips por arriba.