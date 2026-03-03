3 de marzo de 2026 - 13:16

Qué es el budín de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Es una forma simple y económica de transformar ingredientes cotidianos en un postre casero, húmedo y lleno de sabor.

Qué es el budín de pan napolitano la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (1)
Por Andrés Aguilera

El budín de pan napolitano (muchas veces llamado budín napolitano) es una receta de aprovechamiento: se hace con facturas o pan viejo remojados en leche, y se hornea como budín. En casa queda húmedo, con miga compacta y “tierna”, y suele coronarse con chips de chocolate y nueces.

La promesa es simple: con 5 ingredientes podés lograr un budín bien sabroso, y después (si querés) lo levantás con agregados opcionales.

Qué es el budín de pan napolitano y cómo se come

A diferencia del budín de pan tipo flan (más “pudding” y con caramelo), esta versión queda más budín de budinera: se corta en porciones firmes, pero conserva un centro húmedo.

La base suele ser panificados secos (facturas, medialunas del día anterior, bizcochos, pan lactal viejo). Eso aporta sabor y textura, y además evita tirar comida.

Los 5 ingredientes básicos

Base (5 ingredientes):

  • 300 g de facturas/panificados secos (o pan viejo)

  • 400–500 ml de leche

  • 3 huevos

  • 150 g de azúcar

  • 60 g de manteca derretida

Opcionales para que quede como en las fotos (no cuentan en los 5):

  • Chips de chocolate

  • Nueces picadas

  • Un glaseado simple (azúcar impalpable + unas gotas de leche)

  • Un toque de vainilla o ralladura cítrica

Qué es el budín de pan napolitano la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2)

Paso a paso para hacerlo en casa

  • Prepará la base

    Cortá las facturas/pan en trozos. Ponelos en un bowl grande.

  • Hidratá

    Calentá apenas la leche (sin hervir) y volcala sobre el panificado. Dejá reposar 10–15 minutos hasta que se ablande bien.

  • Integrá

    Aplastá con tenedor o procesá suave (según te guste más liso o con textura). Sumá el azúcar, los huevos y la manteca derretida. Mezclá hasta que quede una preparación homogénea.

  • Sumá lo “goloso” (opcional)

    Agregá chips de chocolate y nueces. Reservá un puñadito para espolvorear arriba.

  • Horneá

    Volcá en budinera enmantecada (o con papel manteca). Terminá con chips/nueces por encima. Horno 170 °C por 45–55 minutos. Está cuando al pinchar sale sin líquido (algunas miguitas húmedas están bien).

  • Enfriá y cortá

    Dejalo 20–30 minutos en el molde, desmoldá y dejalo enfriar bien antes de cortar. Si lo glaseás, hacelo ya frío.

Trucos para que quede húmedo, no seco

  • Si tu panificado está muy seco, usá más leche (que quede bien “bebido”).

  • No lo cocines de más: el budín sigue “asentando” cuando enfría.

  • Si querés una miga más fina, procesá; si lo querés rústico, solo aplastá.

  • Para un toque extra de “panadería”, terminá con glaseado finito y chips por arriba.

