Adiós a las harinas: cómo preparar galletas saladas nutritivas usando solo semillas y agua

Al hidratar semillas de chía o lino, se libera un mucílago que funciona como pegamento natural, permitiendo amalgamar la masa sin necesidad de harinas ni aditivos químicos.

Comer sano no tiene por qué ser aburrido ni complejo. Los crackers de semillas se han convertido en la alternativa preferida para quienes buscan decirle adiós a las harinas refinadas ni conservantes. Con una mezcla básica de girasol, calabaza, lino y chía, es posible obtener un acompañamiento crujiente, nutritivo y apto para dietas celíacas o veganas.

La magia de estas galletas radica en un proceso biológico simple. Cuandolas semillas de chía o lino entran en contacto con el agua, sus fibras solubles se expanden y liberan una sustancia viscosa llamada mucílago. Este gel actúa como un aglutinante natural que reemplaza el efecto del gluten o del huevo, permitiendo que el resto de las semillas, como las de girasol o calabaza, se mantengan unidas en una masa firme tras el horneado. Por esta razón, no es necesario añadir ningún tipo de harina ni espesantes artificiales para lograr la consistencia deseada.

image El dilema de la activación y la digestibilidad Para que el cuerpo asimile realmente los minerales y proteínas de las semillas, es recomendable pasar por un proceso de activación. Las semillas contienen antinutrientes o fitatos que funcionan como protectores naturales para evitar su germinación prematura. Al dejarlas en remojo durante unos minutos antes de procesarlas, estos inhibidores pasan al agua o se neutralizan, facilitando la digestión y la absorción de nutrientes como el hierro y el zinc. Sin embargo, para que los crackers queden realmente crocantes, es vital controlar la cantidad de agua y asegurar un secado profundo en el horno.

Aunque en internet circulan versiones que sugieren remojar las semillas por horas, para esta receta específica un reposo breve de 15 minutos suele ser suficiente para activar el mucílago sin sobrehidratar la masa. Si las semillas quedan demasiado húmedas, el cracker resultará gomoso en lugar de crujiente. Un truco efectivo es moler una parte de las semillas de lino antes de mezclarlas; esto no solo mejora la textura, sino que permite que los omegas sean absorbidos por el tracto digestivo de manera eficiente.

image Cómo lograr la crocancia perfecta en el horno El secreto de una buena galleta salada es el grosor. Se recomienda extender la mezcla sobre papel manteca hasta alcanzar apenas unos 2 o 3 milímetros. Para facilitar el trabajo, se puede colocar otra lámina de papel encima y pasar un rodillo, logrando una superficie uniforme que se cocine de manera pareja. Si los bordes quedan más finos que el centro, corren el riesgo de quemarse antes de que el resto esté listo.

Un paso que muchos pasan por alto es el corte en crudo. Marcar la masa con un cuchillo antes de meterla al horno permite que, una vez fría, las galletas se separen limpiamente sin desgranarse. La cocción debe ser lenta, idealmente a 150°C o 170°C, dándoles la vuelta a mitad del proceso para que pierdan toda la humedad residual. image Para personalizar el sabor de tus crackers caseros, podés utilizar los siguientes ingredientes: Una pizca de sal marina o sal del Himalaya de buena calidad.

o sal del Himalaya de buena calidad. Hierbas secas como romero, orégano, tomillo o albahaca.

como romero, orégano, tomillo o albahaca. Especias potentes como cúrcuma, pimienta negra, pimentón o comino.

como cúrcuma, pimienta negra, pimentón o comino. Un diente de ajo pisado o ajo en polvo para un toque mediterráneo. Una vez retiradas del horno, es fundamental dejarlas enfriar por completo sobre una rejilla antes de guardarlas. El contacto con el aire a temperatura ambiente termina de endurecer la estructura. Si se almacenan correctamente en un frasco hermético, pueden durar hasta tres semanas en la despensa, manteniendo su textura intacta para acompañar hummus, guacamole o patés vegetales.