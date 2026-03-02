2 de marzo de 2026 - 13:50

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que tienen alta autoestima

Algunos estudios en psicología del color sugieren que ciertos tonos se asocian con mayor seguridad y autoestima.

Por Andrés Aguilera

La relación entre colores y personalidad no es mágica ni determinante, pero la psicología del color analiza cómo ciertas elecciones reflejan estados internos. Investigaciones en percepción y autoexpresión indican que las personas con alta autoestima tienden a elegir colores que transmiten seguridad y coherencia.

Azul: seguridad y estabilidad emocional

image

El azul suele asociarse con confianza, calma y estabilidad. Estudios en psicología ambiental muestran que este color se vincula con percepción de competencia y fiabilidad.

En contextos laborales, el azul es uno de los tonos más elegidos para transmitir profesionalismo.

Personas con autoestima sólida suelen preferir colores que proyectan coherencia interna y equilibrio.

Rojo: energía y afirmación personal

El rojo se relaciona con seguridad, energía y presencia.

Investigaciones en psicología social han encontrado que vestir rojo puede aumentar la percepción de dominio.

No implica agresividad, sino disposición a ocupar espacio con confianza.

Quienes tienen alta autoestima no temen usar colores intensos cuando el contexto lo permite.

Qué dice realmente la ciencia sobre colores y autoestima

La psicología advierte que ningún color determina rasgos de personalidad. La elección cromática depende de cultura, contexto y experiencia personal.

Sin embargo, estudios en percepción social muestran que los colores influyen en cómo una persona es percibida por otros.

La autoestima sólida suele expresarse en elecciones coherentes con la identidad propia.

Qué tener en cuenta antes de sacar conclusiones

No elegir azul o rojo no implica baja autoestima. La clave está en la congruencia entre imagen externa y autopercepción.

La psicología actual enfatiza que la autoestima se construye a través de experiencias, vínculos y logros.

El color puede comunicar seguridad, pero la base siempre es interna.

