Las 7 cosas que aprendieron sobre el dinero quienes crecieron en hogares de clase media en los 70, según la psicología

Las generaciones que crecieron en la clase media de los 70 desarrollaron una relación particular con el dinero . Para la psicología, esos aprendizajes moldearon valores profundos que todavía influyen en decisiones financieras y emocionales.

La infancia en los 70 estuvo atravesada por crisis económicas, inflación y una cultura donde el dinero no sobraba. En muchos hogares de clase media, hablar de gastos era parte de la rutina. Las decisiones financieras se discutían en la mesa y el ahorro tenía un peso simbólico fuerte.

Con el paso del tiempo, estas generaciones trasladaron esas enseñanzas a su vida adulta. Estudios de socialización económica de la Universidad de Arizona señalan que las creencias sobre el dinero se forman antes de los 12 años y tienden a permanecer estables.

Recién cuando la psicología analiza estos patrones se entiende la profundidad de esas marcas.

Según investigaciones en comportamiento financiero y desarrollo, estas son las siete lecciones más frecuentes que internalizaron estas generaciones :

1. Ahorrar es una obligación, no una opción.

La psicología vincula este hábito con contextos de incertidumbre económica. El ahorro representaba seguridad y previsión.

2. El trabajo duro garantiza estabilidad.

El dinero estaba directamente asociado al esfuerzo. El mérito personal era un valor central.

3. Endeudarse es peligroso.

El crédito no era de acceso simple. Esto generó cautela ante préstamos y compromisos financieros prolongados.

4. Planificar reduce riesgos.

La organización mensual del presupuesto era parte de la cultura familiar. La anticipación disminuía ansiedad.

5. Reparar antes que reemplazar.

Arreglar electrodomésticos o ropa reforzaba el valor del cuidado y la durabilidad.

6. Diferenciar necesidad de deseo.

La psicología destaca que esta distinción fortalece el autocontrol y la toma de decisiones racionales.

7. La recompensa llega después del esfuerzo.

La gratificación diferida fue una enseñanza constante en estas generaciones.

image

Lo que explica la psicología detrás de estas creencias

La psicología sostiene que crecer en entornos donde el dinero se administraba con prudencia desarrolla mayor responsabilidad financiera en la adultez. Estudios publicados por la American Psychological Association muestran que quienes internalizan valores de planificación y autocontrol presentan menor impulsividad económica.

Sin embargo, también puede aparecer resistencia al riesgo o dificultad para invertir en proyectos nuevos. Las creencias que protegieron en contextos de escasez pueden limitar en escenarios de oportunidad.

Aun así, muchas de estas lecciones vuelven a cobrar vigencia. En tiempos de consumo acelerado, la prudencia aprendida por aquellas generaciones parece menos antigua y más actual que nunca.