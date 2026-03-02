Según la psicología, las personas que compran cosas solo porque están en oferta tienen estos 4 rasgos en común

Entrar a cualquier comercio solo a “mirar” y salir con algo que no estaba en la lista solo porque tenía u n 40% de descuento es una escena cotidiana. La pregunta es inevitable: ¿compramos porque lo necesitamos o porque sentimos que estamos perdiendo una oportunidad? La psicología del consumo tiene una respuesta es clara.

Las ofertas activan mecanismos mentales muy específicos que influyen en la toma de decisiones. El economista conductual Dan Ariely , autor de investigaciones sobre irracionalidad en el consumo, explica que los descuentos disparan el llamado “efecto ancla”: el precio original funciona como referencia y el cerebro percibe el valor rebajado como una ganancia inmediata, incluso si el producto no era necesario. Este fenómeno está ampliamente documentado en estudios de economía conductual .

Por su parte, el psicólogo Robert Cialdini , especialista en influencia y persuasión, describe el “principio de escasez”: cuando algo parece limitado en el tiempo o en cantidad, aumenta automáticamente su atractivo. Las ofertas “por tiempo limitado” o “últimas unidades” generan urgencia y reducen el pensamiento racional.

Desde la ciencia, entonces, comprar solo porque algo está en promoción no es falta de inteligencia financiera. Es una respuesta psicológica predecible ante ciertos estímulos.

Si bien cada persona es distinta, los estudios en comportamiento del consumidor muestran patrones repetidos . Entre quienes tienden a adquirir productos únicamente porque están rebajados suelen aparecer estos rasgos:

1-Alta sensibilidad al precio

El costo funciona como disparador principal de la decisión, por encima de la necesidad real.

2-Búsqueda de recompensa inmediata

El descuento genera una sensación de “ganancia” que activa el circuito de gratificación del cerebro.

Descuentos Mercado Pago.jpg Freepik

3-Aversión a la pérdida (FOMO financiero)

La idea de “perder la oportunidad” pesa más que la evaluación objetiva del producto.

4-Impulsividad situacional

No necesariamente son personas impulsivas en todo, pero sí reaccionan con rapidez ante estímulos de oferta.

La clave está en que el descuento produce una percepción emocional de ahorro, aunque en términos reales implique un gasto no planificado.

¿Qué ocurre en el cerebro?

Las promociones activan el sistema de recompensa dopaminérgico. La sensación de obtener algo “por menos” genera placer anticipado. Además, el cerebro tiende a evaluar el valor en términos relativos, no absolutos. Si un producto costaba 100 y ahora vale 60, la mente interpreta que “ganó 40”, aunque en realidad gastó 60.

Este mecanismo explica por qué muchas personas justifican compras innecesarias con frases como “estaba regalado” o “era una oportunidad única”. No se trata de falta de disciplina, sino de cómo procesamos la información económica.

Sin embargo, los expertos advierten que reconocer estos patrones es el primer paso para tomar decisiones más conscientes. Hacer una pausa antes de pagar y preguntarse “¿lo compraría si no estuviera en oferta?” es una estrategia simple que reduce compras impulsivas.