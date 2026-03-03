Murió el negro: el color que estará en tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

Durante décadas el negro fue el refugio seguro del otoño - invierno . Elegante, combinable con todo, infalible para estilizar y siempre listo para resolver cualquier look. Pero esta temporada 2026 trae un giro inesperado : el marrón chocolate se convierte en el nuevo protagonista del guardarropas.

Profundo, cálido y sofisticado, este color llega para reemplazar al negro como el tono estrella de los meses fríos. Pero No se trata de un marrón cualquiera, sino de ese tono intenso, oscuro y envolvente que recuerda al cacao amargo.

Un color que transmite elegancia sin rigidez y que aporta calidez sin perder sobriedad. La moda internacional ya lo anticipó en pasarela , y ahora baja con fuerza al street style y a las vidrieras locales.

Primero, porque conecta con una búsqueda clara de la moda actual: tonos más naturales y menos contrastantes. Después de años dominados por el minimalismo en blanco y negro, el marrón chocolate ofrece una alternativa igual de versátil pero mucho más cálida. Funciona como neutro, pero con personalidad.

Firmas como Max Mara, Bottega Veneta y Hermès apostaron fuerte por esta gama en abrigos largos, trajes sastreros y conjuntos monocromáticos. Es que el marrón ya no es un color secundario , es el eje del look.

Además, el contexto cultural también influye. En tiempos donde la moda se inclina hacia lo atemporal y lo funcional, el marrón chocolate encaja perfecto. No cansa, no pasa de moda rápido y tiene esa capacidad de verse lujoso sin necesidad de estridencias.

Otra ventaja es su capacidad para adaptarse a distintos estilos. Puede ser clásico, bohemio, minimalista o incluso urbano, dependiendo de cómo se combine. Y eso lo convierte en un comodín estratégico para renovar el placard sin arriesgar demasiado.

Cómo llevar el color marrón esta temporada

Una de las apuestas más fuertes de la temporada es el total look chocolate .

Para quienes prefieren incorporarlo de a poco, los abrigos son el primer paso.

Un tapado marrón chocolate transforma un conjunto básico de jeans y camisa blanca en algo mucho más sofisticado. También funciona muy bien en blazers estructurados o camperas de cuero.

Un tapado marrón chocolate transforma un conjunto básico de jeans y camisa blanca en algo mucho más sofisticado. También funciona muy bien en blazers estructurados o camperas de cuero.

En el terreno de los accesorios, las botas y carteras en este tono se convierten en piezas clave.

Combinan perfecto con beige, gris, azul marino y hasta con tonos pastel apagados. Incluso el contraste con celeste claro o rosa empolvado genera un efecto moderno y equilibrado.

Combinan perfecto con beige, gris, azul marino y hasta con tonos pastel apagados. Incluso el contraste con celeste claro o rosa empolvado genera un efecto moderno y equilibrado.

En looks nocturnos, el marrón chocolate aporta una elegancia inesperada.

Un vestido midi o un traje en este tono se destacan sin recurrir al clásico negro. Sumado a accesorios dorados o metálicos, el resultado es sofisticado y actual. look total marrón

Este otoño-invierno 2026 marca un cambio sutil pero contundente. El negro no desaparece, pero deja de ser el único rey. El marrón chocolate gana terreno como el nuevo neutro estrella, demostrando que la elegancia también puede tener calidez.