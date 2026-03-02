Murieron las faldas-pantalón: una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026

En 2026, la falda-pantalón deja de ser la prenda “salvadora” y el foco pasa a siluetas más amplias y elegantes. La tendencia que más crece —y que podés adaptar perfecto al otoño-invierno argentino— es el pantalón palazzo (pierna muy ancha, caída fluida).
El cambio es claro: se reemplaza la idea “híbrida” (falda + short) por pantalones amplios que dan movimiento y un look más pulido. Los palazzo súper amplios son uno de los modelos que ganan terreno en 2026, justamente por comodidad y caída (sin ajustar).
Cómo elegir un palazzo para otoño-invierno (sin que se vea “de verano”)
Para que no quede livianito de playa, el secreto está en la tela y el largo. Guardate este checklist:
Tela de estación: gabardina, paño liviano, sastrería con cuerpo o punto más firme. El lino ultra fino dejalo para calor.
Tiro: medio/alto para marcar cintura y estilizar (y para que el sweater corto quede bien).
Caída: buscá que “caiga” recto desde cadera; si arma volumen raro, suele ser talle o tela incorrecta.
Largo: ideal rozando el empeine con calzado puesto. Si arrastra, se arruina al toque.
Color comodín: negro, gris, marrón chocolate o azul marino. Para Ti viene mostrando mucho neutro y tonos sobrios para looks effortless con palazzos y jeans anchos.
Si sos de usar zapatillas, elegí un palazzo apenas más corto. Te evita el dobladillo “mordido” todo el invierno.
6 combinaciones fáciles para usarlo en el frío argentino
La gracia del palazzo es que te deja armar looks bien distintos con la misma base. Probá estas fórmulas:
Sweater al cuerpo + palazzo: equilibrio perfecto entre volumen y forma.
Polera + blazer: sastrería moderna, sin quedar acartonada.