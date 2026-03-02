Murieron las faldas-pantalón: una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026

Moda. La falda-pantalón pierde protagonismo en 2026 y el pantalón palazzo se impone para el frío: cómo elegirlo y armar looks cómodos.

En 2026, la falda-pantalón deja de ser la prenda “salvadora” y el foco pasa a siluetas más amplias y elegantes. La tendencia que más crece —y que podés adaptar perfecto al otoño-invierno argentino— es el pantalón palazzo (pierna muy ancha, caída fluida).

Qué se usa en lugar de la falda-pantalón en 2026 El cambio es claro: se reemplaza la idea “híbrida” (falda + short) por pantalones amplios que dan movimiento y un look más pulido. Los palazzo súper amplios son uno de los modelos que ganan terreno en 2026, justamente por comodidad y caída (sin ajustar).

Murieron las falda-pantalón una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026 (1) Cómo elegir un palazzo para otoño-invierno (sin que se vea “de verano”) Para que no quede livianito de playa, el secreto está en la tela y el largo. Guardate este checklist:

Tela de estación: gabardina, paño liviano, sastrería con cuerpo o punto más firme. El lino ultra fino dejalo para calor.

Tiro: medio/alto para marcar cintura y estilizar (y para que el sweater corto quede bien).

Caída: buscá que “caiga” recto desde cadera; si arma volumen raro, suele ser talle o tela incorrecta.

Largo: ideal rozando el empeine con calzado puesto. Si arrastra, se arruina al toque.

Color comodín: negro, gris, marrón chocolate o azul marino. Para Ti viene mostrando mucho neutro y tonos sobrios para looks effortless con palazzos y jeans anchos. Si sos de usar zapatillas, elegí un palazzo apenas más corto. Te evita el dobladillo “mordido” todo el invierno.

Murieron las falda-pantalón una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026 (2) 6 combinaciones fáciles para usarlo en el frío argentino La gracia del palazzo es que te deja armar looks bien distintos con la misma base. Probá estas fórmulas:

Sweater al cuerpo + palazzo : equilibrio perfecto entre volumen y forma.

Polera + blazer : sastrería moderna, sin quedar acartonada.

Camisa blanca + chaleco tejido : capas simples, look prolijo.

Buzo liso + campera corta : urbano y cómodo (la campera corta ayuda a no “aplastar” la silueta).

Top + tapado medio : si querés algo más arreglado, sumá accesorios y listo.

Botas o botinetas + palazzo: sí, funciona; el truco es que el ruedo quede a la altura justa. Murieron las falda-pantalón una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026 (1) Qué tener en cuenta para que se vea actual No te pases con el oversize arriba: si el palazzo es bien ancho, arriba conviene algo más definido o más corto.

Cintura visible = look 2026: meté apenas la remera adelante o sumá cinturón si el pantalón lo pide.

Elegí una sola “pieza protagonista”: si el palazzo tiene textura o estampa fuerte, arriba mantené neutros.