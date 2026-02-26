26 de febrero de 2026 - 17:37

Decile chau al dolor de espalda después de trabajar: los mejores ejercicios para mejorar tu postura

Este problema suele desarrollarse de manera progresiva con el paso del tiempo, debido a las largas jornadas de trabajo sentado frente a una computadora.

Incorporar los 3 movimientos de manera diaria puede alejar el dolor constante en poco tiempo.

Incorporar los 3 movimientos de manera diaria puede alejar el dolor constante en poco tiempo.

Foto:

WEB
Por Redacción

La llamada “joroba de oficina” es una curvatura acentuada en la parte superior de la espalda asociada a largas jornadas frente a la computadora. Esto provoca mucho dolor y afecta a personas que trabajan sentadas durante horas y adoptan posturas inadecuadas. La buena noticia es que puede prevenirse e incluso revertirse mediante ajustes ergonómicos y ejercicios específicos recomendados por especialistas.

Leé además

La sentadilla es un ejercicio que combina versatilidad con conveniencia.

Sentadillas después de los 50: el ejercicio más sencillo para combatir el envejecimiento

Por Redacción
no es caminar ni bicicleta fija: rutina de 3 ejercicios para adultos mayores que sufren de artrosis de rodilla

No es caminar ni bicicleta fija: rutina de 3 ejercicios para adultos mayores que sufren de artrosis de rodilla

Por Daniela Leiva
ejercicio espalda
Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos.

Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos.

Este problema se puede ver con encorvamiento visible, cabeza adelantada y molestias persistentes. Suele desarrollarse de manera progresiva con el paso del tiempo. Aparece con mayor frecuencia en entornos laborales de oficina o teletrabajo.

Qué es y por qué se produce

La “joroba de oficina” corresponde a una hipercifosis postural, es decir, una exageración de la curva natural de la columna torácica. El problema se agrava cuando la cabeza se proyecta hacia adelante en relación con los hombros y la espalda pierde su alineación en forma de “S”.

Ejercicios para el dolor de espalda
Los ejercicios para el dolor de espalda se pueden realizar desde el lugar de trabajo.

Los ejercicios para el dolor de espalda se pueden realizar desde el lugar de trabajo.

Mayo Clinic destaca la importancia de mantener orejas alineadas con hombros y caderas para evitar dolores y trastornos posturales. También recomienda utilizar sillas con soporte lumbar adecuado y ubicar el monitor a la altura de los ojos para reducir la tendencia a encorvarse.

La permanencia prolongada en posición estática favorece el acortamiento de músculos pectorales y el debilitamiento de la musculatura dorsal, lo que consolida la mala postura con el tiempo.

Ejercicios para el dolor de espalda

Tres movimientos para contrarrestar la mala postura

La especialista Anouska Shenn, fundadora de The Office Yoga Company, propone ejercicios simples que pueden incorporarse a la rutina diaria.

- El primer movimiento consiste en sentarse en el borde de la silla con la columna extendida y los brazos a la altura de los hombros. Al inhalar se alarga la espalda. Al exhalar se gira el tronco hacia un lado llevando el brazo correspondiente hacia atrás. El giro debe originarse en el torso y no en los brazos. Luego se repite hacia el lado contrario. Este ejercicio moviliza la columna torácica y activa la musculatura estabilizadora.

- El segundo ejercicio se centra en la respiración profunda. Permitir que el abdomen se expanda al inhalar genera espacio entre las vértebras y reduce presión en los discos intervertebrales. “Crea espacio entre las vértebras y previene problemas en los discos”, sostiene Shenn. La técnica también disminuye tensión acumulada en cuello y hombros.

- El tercer movimiento implica colgarse de una barra con agarre firme. Esta acción favorece la descompresión de la zona lumbar y puede aliviar molestias vinculadas a compresión nerviosa, incluida la irradiación asociada al dolor ciático.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos ejercicios sirven para evitar la dolorosa joroba que genera el trabajo con computadora.

Qué es la "joroba de oficina": 3 ejercicios avalados por la ciencia para prevenirla

Por Alejo Zanabria
adios a la mochila negra: la nueva obsesion masculina que pisara fuerte este otono-invierno 2026

Adiós a la mochila negra: la nueva "obsesión" masculina que pisará fuerte este otoño-invierno 2026

Por Daniela Leiva
Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

Actividad física en casa después de los 65 años: la mejor alternativa si no podés ir al gimnasio

Por Redacción
murieron los leggings: una nueva tendencia para la temporada 2026

Murieron los leggings: una nueva tendencia para la temporada 2026

Por Andrés Aguilera