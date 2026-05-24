Cuáles son los 3 ejercicios que liberan el dolor de rodilla en minutos y son sencillos de realizar en casa

El dolor de rodilla suele relacionarse con el desgaste, el esfuerzo físico o incluso con malas posturas al caminar. Sin embargo, especialistas en movilidad y rehabilitación explican que, en muchos casos, el problema también aparece por debilidad en los músculos internos del muslo y la cadera. Algunos ejercicios logran combatir esa molestia .

Cuál es la verdura que los nutricionistas recomiendan para la salud del cerebro, el corazón y los intestinos

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas inteligentes

Por ese motivo, existen rutinas simples que pueden realizarse en casa y que ayudan a fortalecer los aductores, mejorar la alineación corporal y reducir la sensación de dolor en pocos minutos.

En algunos casos, la presión sobre la rodilla se siente al moverse o después de pasar horas sentado.

Para My Personal Trainer , uno de los ejercicios más recomendados para aliviar molestias en la rodilla es la aducción de cadera acostado. Este movimiento trabaja directamente los músculos internos del muslo, fundamentales para mantener estable la pelvis y reducir tensiones innecesarias sobre la articulación.

En este caso, es importante completar tres series de entre 10 y 12 repeticiones por cada pierna. El objetivo no es la velocidad, sino sentir cómo trabajan los músculos internos mientras se mantiene una postura estable y controlada.

Elevación lateral de piernas: un ejercicio que mejora estabilidad y equilibrio

Otro movimiento útil para combatir el dolor de rodilla es la elevación lateral de piernas. A diferencia del ejercicio anterior, este también involucra la estabilidad de la cadera y el abdomen, dos zonas fundamentales para proteger las articulaciones inferiores.

Para hacerlo correctamente, la persona debe acostarse de lado y apoyar la pierna superior delante de la inferior. Luego, la pierna de abajo se eleva lentamente manteniéndola recta. Durante el movimiento, es importante sentir la tensión en la parte interna del muslo sin forzar la zona lumbar.

La recomendación general es realizar tres series de 10 repeticiones por lado. Con el tiempo, este ejercicio ayuda a mejorar la coordinación muscular y aporta mayor estabilidad al caminar o realizar actividades cotidianas.

ejercicios para dolor de rodilla Cuando el dolor es sostenible, es recomendable consultar con un fisioterapeuta o profesional de salud. WEB

Apretones isométricos: el truco simple que activa los músculos sin impacto

El tercer ejercicio consiste en realizar contracciones isométricas utilizando una pelota pequeña, una almohada o incluso una toalla enrollada. Este movimiento resulta ideal para quienes buscan fortalecer la zona sin generar impacto en las rodillas.

Para comenzar, hay que acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Después, se coloca el objeto entre las rodillas y se aprieta suavemente utilizando la parte interna de los muslos. La contracción debe mantenerse entre cinco y diez segundos antes de relajar.

Lo aconsejable es repetir el ejercicio unas diez veces. Aunque parece simple, este movimiento activa de manera segura los músculos aductores y mejora la estabilidad de la articulación.

ejercicios para dolor de rodilla WEB

Estos ejercicios no reemplazan un tratamiento médico cuando existe una lesión importante, pero sí pueden convertirse en una opción sencilla y útil para fortalecer la zona y disminuir molestias leves relacionadas con la falta de estabilidad muscular.