Bill Kober, 98 años: "El secreto es que hago 40 flexiones al día y espero seguir hasta los 100"

Mantenerse activo durante la vejez suele asociarse con largas caminatas o ejercicios de bajo impacto. Sin embargo, Bill Kober, un británico de 98 años, demuestra que también es posible conservar una notable fuerza física con un secreto simple y constante que realiza todos los días.

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Lejos de buscar récords deportivos, Kober tiene una meta muy clara: continuar haciendo al menos 40 flexiones diarias cuando llegue a los 100 años. Para él, el movimiento es una parte esencial de la vida y resume su filosofía con una frase que repite con frecuencia: "Si no la usas, la pierdes".

Bill Kober vive en Suffolk, Inglaterra, y divide sus flexiones entre la mañana y la tarde. Además, complementa su actividad física con sesiones de pilates y ejercicios de yoga, disciplina en la que incluso logró realizar la exigente postura del cuervo.

Su objetivo ahora es mantener ese hábito hasta cumplir los 100 años.

Según explicó, no entrena para competir ni sigue programas complejos. Simplemente realiza las flexiones hasta que siente que no puede continuar.

Para Kober, la correcta ejecución resulta más importante que la cantidad de repeticiones.

Una vida de trabajo físico antes que de entrenamiento

Aunque hoy el ejercicio forma parte de su rutina diaria, reconoce que durante gran parte de su vida nunca fue un deportista constante.

Tras pasar dos años en el ejército, trabajó en la construcción levantando viviendas. Más tarde permaneció 28 años en una fábrica y finalizó su carrera laboral como conductor de autobús escolar.

Kober considera que esas décadas de trabajo manual contribuyeron significativamente a mantener su fortaleza física.

"Nunca entrené de manera constante. Probé levantar pesas e intenté correr, pero no me gustó demasiado. Las flexiones son las que realmente me ayudan a respirar bien", explicó.

Actualmente también dedica parte de su tiempo al voluntariado en un centro comunitario y desarrolla distintos pasatiempos, entre ellos la elaboración artesanal de marcapáginas y tableros de ajedrez de estilo vikingo.

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A sus 98 años, Bill Kober continúa demostrando que la constancia puede marcar una gran diferencia. Sus 40 flexiones diarias, junto con una vida activa y décadas de trabajo físico, forman parte de una rutina que espera mantener hasta los 100 años.